Stigao odgovor Rusije na odluku EU da obustavi ruski uvoz nafte do kraja godine.

Rusija je upozorila da će odluka Evropske unije da napusti rusku naftu vjerovatno destabilizovati svjetska energetska tržišta, nazvavši to "samodestruktivnim" korakom koji će se osvetiti Evropi. Lideri EU složili su se u ponedjeljak da obustave 90 odsto ruskog uvoza nafte do kraja godine, što je najjače sankcije do sada od početka invazije na Ukrajinu.