Oglasio se njemački ministar ekonomije.

Izvor: Shutterstock/YouTube/screenshot/Sky News

Evropska unija će vjerovatno dogovoriti embargo na uvoz ruske nafte "u roku od nekoliko da

na", rekao je njemački ministar ekonomije Robert Habek za nemačku televiziju ZDF.

Habek je upozorio da embargo neće automatski oslabiti Kremlj, jer mu rastuće cijene omogućavaju da ostvari veći prihod dok prodaje manje količine nafte.

Stoga je jedno razmatranje bilo da se više ne plaća "nikakva cijena" za naftu, već da se dogovorimo o gornjim granicama, rekao je on. Međutim, da bi to funkcionisalo, mnoge zemlje bi morale da učestvuju, dodao je on.

Ranije ovog mjeseca mađarski ministar Zoltan Kovač rekao je za BBC da će njegova zemlja staviti veto na predlog EU, nazivajući ga "neprihvatljivim" i nečim što će "upropastiti mađarsku ekonomiju".