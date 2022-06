Nekoliko nedelja pred smrt, bivša princeza Katara je otkrila sve o burnom životu u kraljevskoj porodici.

Kasia Galanio (45), bivša žena katarskog princa i milijardera, pronađena je mrtva pre nekoliko dana zbog sumnje da se predozirala narkoticima u Marbelji, a nekoliko nedelja pre smrti ispričala je u intervjuu sve o svom životu u kraljevskoj porodici.

Princeza Kasija Al Tani, treća supruga Abdelaziza bin Kalife Al Tanija (73), opisala je, kako je prelazak od odrastanja u normalnoj kući u SAD do pridruživanja kraljevskoj porodici bio izazovan, i dodala da joj je više novca donelo više problema.

Princ joj se udvarao kada je bila 19-godišnja studentkinja u Parizu i uprkos razlici u godinama, uzeli su se i dobili tri ćerke. Njihova romansa se pogoršala i par se razveo 2007. godine, a bivša princeza morala je da proda svoj nakit da bi zaradila novac i da bi preživela.

Kasia koja se družila sa holivudskim zvezdama i imala 500.000 pratilaca na Instagramu, takođe je nakon razvoda vodila bitku za starateljstvo nad njihovim ćerkama, a na sudu je jedna od njih optužila svog oca da ju je dodirivao "neprikladno".

U nedelju je pronađena mrtva u svom stanu u Marbelji nakon što je jedna od njenih ćerki obavestila policiju da danima nije mogla da kontaktira svoju majku, izvestio je El Pais. Španski list navodi da je nekoliko službenika u nedelju oko 8 sati ušlo u stambeno naselje u Marbelji gde je živela Kasia.

Nekoliko nedelja ranije, progovorila je o svom turbulentnom odnosu sa bivšim mužem, ujedno i bivšim ministrom nafte i finansija. Ona je u intervjuu 17. aprila rekla da je njen trenutni život kao da je zarobljena u 'zlatnom kavezu', i da želi slobodu od svog bivšeg muža za koga je tvrdila da odbija da plaća alimentaciju.

Za TV šou "Ženski svet" je rekla: "Novac je prokletstvo jer te izoluje od mnogih ljudi. To je drugi svet. Odrastala sam u normalnom domaćinstvu, tako da je to bio potpuno drugačiji svet… Odrastala sam u Sjedinjenim Državama i dolazak u kraljevsku porodicu je bilo nešto potpuno novo. Postoji izreka, više novca, više problema..Kritikuju me da želim novac, ali moram da se brinem o svojoj deci. Abdelaziz voli da me kontroliše preko dece, što mislim da nije baš pristojno i samo ih povređuje".

Kasia je takođe, govorila sve više protiv kraljevske porodice u nastojanju da dobije puno starateljstvo nad decom. Nedavno je na Instagramu rekla: "Nisam znala da li ovo da objavim na Instagramu, ali nakon što sam dobila toliko poruka podrške i koliko je roditelja u istoj situaciji, odlučila sam da podelim svoju priču. Prvo čovek nikada ne treba da ne poštuje majku svoje dece i obrnuto. Bez obzira koliko je otac moje dece ljut, uznemiren ili ljubomoran ili zloban, činim sve što mogu da obezbedim, zaštitim, volim, odgajam, nahranim i obrazujem devojčice kao niko drugi. Nisam savršena, ali dajem sve od sebe. Decu NIKADA ne treba koristiti kao žrtve ili pijune kada se roditelji ne slažu".

Uskoro će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio uzrok Kasijine smrti, a prve indikacije sugerišu da je umrla od predoziranja drogom.

Pogledajte njen poslednji intervju: