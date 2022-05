Al Lupijanu, njegovoj ženi i njegovoj sestri iz Nju Džersija dijagnostifikovan je retki rak mozga. Svi su išli u istu školu, što ga je navelo da pokrene istragu. Napravio je Fejsbuk grupu bivših učenika te škole i otkrio da je preko 100 ljudi razvilo isti oblik tumora.

Izvor: Shutterstock

Naučnici za životnu sredinu pokušavaju da otkriju zašto je blizu 100 bivših učenika iste srednje škole u ​​Nju Džersiju razvilo rijedak rak mozga. Najmanje 94 osobe koje su diplomirale ili su radile u srednjoj školi Kolonija u Vudbridžu u Nju Džersiju, imale su dijagnozu rijetkih tumora na mozgu. T+M Associates, firma za ekološki inženjering, zamoljena je da istraži vezu između škole i raka mozga nakon rastuće zabrinutosti u naselju Vudbridž.

Rijedak oblik raka je Al Lupijanu dijagnostifikovan kada je imao 27 godina kasnih 1990-ih, izvijestio je People. Njegovoj supruzi i njegovoj sestri, takođe bivšim učenicima, dijagnostikovan je rak mozga 2021. godine u razmaku od nekoliko sati, rekao je Lupijano za CBS.

"Od samog početka sam rekao svojoj sestri da je previše slučajnosti da ja, moja žena i ona svi imamo isti tumor“, rekao je Lupijano.

Njegova sestra je umrla u februaru, a on je počeo da ispituje da li postoji veza sa srednjom školom i napravio je Fejsbuk grupu da vidi da li su i drugi ljudi vezani za školu takođe razvili tumore. Našao ih je blizu 100. On radi sa lokalnim zvaničnicima na otkrivanju uzroka.

"Ono što smatram alarmantnim je da zaista postoji samo jedna ekološka veza sa primarnim tumorima mozga, a to je jonizujuće zračenje. To nije kontaminirana voda. Nije vazduh. To nije nešto u zemljištu. Nije nešto što smo stvorili zbog loših navika“, rekao je za CBS.

Ljudi su izvijestili da su lokalni zvaničnici kontaktirali državno Ministarstvo zdravlja, Odjeljenje za zaštitu životne sredine i Federalnu agenciju za registar toksičnih supstanci i bolesti i da čekaju sledeće korake. Ispitivanje će trajati mjesec dana, a škola će za to vrijeme biti otvorena, što je izazvalo paniku među sadašnjim studentima.

Istraga o tome kako je više od 100 učenika koji su išli u istu srednju školu u Nju Džersiju razvilo rijedak rak mozga nije otkrila "vezu između ovih bolesti", rekli su zvaničnici. Gradonačelnik Vudbridža Džon Mekormak rekao je da nezavisna istraga nije otkrila kontaminaciju u školi.

"Veoma smo srećni što možemo da objavimo da naša opsežna testiranja na radon i zračenje u unutrašnjosti i eksterijeru školske zgrade nisu pokazala nikakve dokaze o opasnostima od raka koje bi zahtijevale dalju istragu“, rekao je Mekormak na konferenciji za novinare prošle nedjelje.

Kejt Mekgrivi, epidemiolog iz Ministarstva zdravlja Nju Džersija, rekla je da su stope raka mozga u školi u skladu sa stopama raka mozga u državi i naciji.