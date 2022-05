Direktorka RT je rekla da će biti nuklearnog rata ukoliko Rusija izgubi rat u Ukrajini.

Izvor: Rusija 1/printscreen/Profimedia

Direktorka ruske državne TV mreže RT rekao je da će se "stvari loše završiti za čitavo čovečanstvo“ ako Rusija ne pobedi Ukrajinu, nagoveštavajući nuklearni udar ako zemlja izgubi rat.

Ruski državni mediji postali su ozloglašeni po svojim antiukrajinskim psovkama od izbijanja rata 24. februara.

Ali poslednji ispad je bio od strane Margarite Simonjan sa RT-a, koja je studirala u SAD i rekla ruskim gledaocima da treba da se raduju činjenici da njihova deca nikada neće dobiti zapadno obrazovanje.

"Svi oni veruju da ćemo mi izgubiti, a zapad pobediti. Oni ne shvataju da je to nemoguće. To je jednostavno nemoguće, to se nikada neće dogoditi. Ili ćemo pobediti, ili će se ovo završiti loše za celo čovečanstvo, ne postoji drugi način“, rekla je ona, u primedbama koje kao da nagoveštavaju nuklearnu razmenu ako Rusija ne uspe u sukobu.

"Kada ljudi pitaju dokle će to trajati, u smislu našeg otuđenja, konfrontacije sa zapadom, vidim samo jednu verziju događaja: Ljudi, ovo je zauvek. Navikni se na ovaj novi život", istakla je ona.

Simonjan je rekla da "hrabri novi svet" više neće biti otvoren za ljude koji žele da studiraju na zapadu, poručivši gledaocima da se naviknu na rastuću izolaciju Rusije i poručila da će ljudi biti zahvalni da njihova deca u budućnosti ne studiraju u zapadnim institucijama.

"Bez obzira šta se dešava ili kako se ponašamo, naš sukob sa njima trajaće do kraja života", dodala je ona.