ŠTA ZNAČI "BOG NA NEBU, KUM NA ZEMLJI"? Dvije stvari gledajte kad ga birate, u jednom slučaju mora da vas odbije!

Šta kum predstavlja po tradiciji, kako se bira i u kom slučaju mora da odbije kumstvo?

Izvor: Prva TV

U našem narodu postoji čuvena izreka: "Bog na nebu, kum na zemlji". Kumovske veze smatraju se svetinjom i uz njih se najčešće vezuju čast, prijateljstvo i povjerenje. Danas kumstva nemaju ulogu kao što je to ranije bio slučaj. Olako se skapaju i raskidaju, a nije tajna i da su mnogi mišljenja da se često sklapaju iz interesa. Šta bi po tradiciji kumstvo trebalo da predstavlja i koja osoba se bira za kuma, otkrile su u emisiji "150 minuta" na Prvoj etnolog Jasna Jojić i Nena Šantić koja je sklopila preko 20 kumstava.

"Morate da napravite prijatelje od kumova. Danas su česta kumstva iz interesa. Imala sam nekoliko takvih, ali sam ih vrlo lako pretvorila u prava kumstva. Moram da ispričam jednu priču. Bio je rat i pošto je bio policijski čas, neko je pred zoru zakucao na vrata. Moja baka je rekla djedu: 'Brzo, evo ga kum'. Kum je ušao u kuću i djed ga je pitao: 'Kojim dobrom?'. On je rekao: 'Imaš li lopatu? Moram nešto da zakopam u dvorištu'. Odmah sam pitala djeda šta su zakopali, a on je rekao: 'Otkud znam, zato sam kum'. To je ta vrsta kumstva. Prijatelji i kumovi su tu za nevolje. Za radost i ljepotu u kafani imate društvo", rekla je Nena Šantić i dodala:

"Ja sam prije pet godina doživjela težak moždani udar. Bila sam nepokretna. Moji kumovi su dotrčali, ne meni, nego da se nađu mojoj djeci, a to je meni bilo najvažnije. To je ono što ja ne zaboravljam. Svi redom su svaki čas zvali i dolazili da pomognu za bilo šta. To su ta prijateljstva koja su vrlo značajna. To je vrijedno mnogo poštovanja", rekla je Nena Šantić.

Šta kum predstavlja po tradiciji i kako se bira?

"To je institucija zato što je kumstvo nešto što je najbliže čovjeku poslije njegovog sopstvenog porodičnog roda. Kumovi su se uvijek birali u skladu sa tim da je kum u nešto boljem i imućnijem stanju od onog kome se kumuje i da je uvijek spreman da pomogne, u bilo kojoj situaciji kada se porodica nađe u nevolji. Porodice su stvarale tako prisne odnose, da se kum bukvalno više poštovao nego rod rođeni. Kumstvo je bilo toliko sveto, prenosilo se sa koljeno na koljeno i podrazumijevalo se da se kumstvo nasljeđuje", objasnila je Jasna Jojić.

"Danas živimo u modernom vremenu i traže se kumovi među prijateljima. Postala je moda da se vjenčanja ili krštenja djece uglave u staro i novo kumstvo zato što mladi ljudi žele da vjerna prijateljstva obaviju kumstvom, da bi svojim potomcima ostavili povezanost sa tom porodicom. Kad pričamo o tome da se kumstvo dešava iz interesa, mislim da je veća težnja da se prijatelj kroz tu instituciju uvede u naš život. Na kuma uvijek možeš da računaš. To je veza koja je bitna odmah iza krvne veze", rekla je Jasna.

Kada kum mora da odbije kumstvo?

"Obično onaj kum koji je bio na vjenčanju, on bi trebalo i da krsti dijete. Ako postoje kum i kuma, moraju da se dogovore. Kada birate kuma, jako je bitno da kum djetetu bude neko ko nosi dobru energiju i ko je imao sreće u životu. Misli se da onaj ko krsti dijete, mora da ima puno sreće. Ako bi vjenčani kum imao tragediju, a onda se rodilo dijete, onda bi neko drugi došao na mjesto kuma, da se taj urok ne bi prenio na kumče. Naši preci su bili toliko svjesni, da bi sam kum odbio da krsti dijete. Ako porodica ne zna da je kum imao nesreću, čast i ponos kuma treba da budu takvi da dođe i sam kaže da ne može da prihvati kumstvo", objasnila je Jasna Jojić.