Kineski lideri su poprilično srećni kad vide da im Rusija pada u ruke, u podređeni položaj. Rusija je zemlja koja je veoma bogata resursima, ne samo gasom već i mineralima i drugim bogatstvom, smatra Čomski.

"Putin je svojom kriminalnom glupošću poklonio SAD najveći poklon koji su mogle da požele. On je gurnuo Evropu duboko u džep Amerike. On je ojačao atlantski sistem u kojem Amerikanci izdaju naređenja, a Evropa se ćutke pokorava. Putin je ispunio tu želju Americi", smatra čuveni filozof Noam Čomski, kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih živih mislilaca na svetu.

On se osvrnuo i na fenomen koji naziva "kinesko licemerje", a vezano je za sukob u Ukrajini.

"Što se tiče Kineza, oni sede sa strane. Odbijaju da uđu i pokušaju da olakšaju pregovore, na sličan način kao SAD, samo što je pozicija SAD još gora, jer potkopavaju pregovore. Kina samo kaže: 'Nećemo da učestvujemo'. Siguran sam da su, iz savršeno ciničnih razloga, kineski lideri poprilično srećni kad vide da im Rusija pada u ruke, u podređeni položaj. Rusija je zemlja koja je veoma bogata resursima, ne samo gasom već i mineralima i drugim bogatstvom, čija ekonomija posrće, uz kleptokratiju. Posrću, ali imaju bogate resurse i mogu da proizvode oružje, i ako padnu u podređeni položaj, Kinezima u ruke, i kao deo ekspanzivnog kineskog evroazijskog sistema, kineski lideri će biti veoma srećni zbog toga", kaže Čomski i dodaje da sada deluje kako svima njima odgovara da se rat u Ukrajini nastavi:

"Američki lideri su očigledno srećni zbog toga. Oni sada insistiraju da se rat mora nastaviti, kako bi iskrvarili Rusiju, to je ono što oni kažu, ne ja. Šanse da se time uništi Ukrajina su veoma visoke. Svi znamo da Putin ima kapacitet da uništi Ukrajinu. O tome nema spora. Mogao bi to da reši masovnim 'Tepih bombardovanjem' urbanih područja. Rusija ne može da zauzme gradove na zemlji, ali može da ih uništi. A Amerika i Evropa kažu: 'Da vidimo da li će to uraditi. Hajde da vodimo ovaj odvratni eksperiment u kome ćemo da vidimo da li možemo da gurnemo Putina do krajnjih granica i da vidimo da li će prosto tiho da nestane ili će možda da uništi Ukrajinu'. To je nešto što se ne može opisati."

Po njemu, postoji samo jedna opcija da se ovaj krvavi sukob zaustavi.

"Postoji opcija, samo jedna opcija, a to su pregovori u kojima bi se Putinu ponudio izlaz. To je ružno, ali neophodno, jer to je jedina alternativa razaranju Ukrajine i mogućem nuklearnom ratu.

Upitan da prokomentariše želju mnogih evropskih zemalja da ostanu neutralne u ovom sukobu, on odgovara da to nije moguće.

"Ako bude rata između SAD i Rusije, ili SAD i Kine – onda smo svi mrtvi", kaže Čomski, koji se osvrnuo i na, kako kaže, nelogičnosti u izveštavaju o ratu u Ukrajini u mnogim zemljama, naročito zapadnim.

"Dve ideje dominiraju zapadnim diskursom kada je reč o Ukrajini. Prva je neobuzdano likovanje nad prikazivanjem Putinove armije kao tigra od papira. Ona se prikazuje kao nesposobna da osvoji čak i gradove koji su nadomak njene granice, a koje uglavnom brane obični građani. Vlada veliki entuzijazam u razotkrivanju činjenice da je reč o potpuno nesposobnoj vojnoj sili. Druga ideja je da svi treba da budemo užasnuti pred tom moćnom vojnom mašinerijom koja će napasti i pregaziti sve i svakoga ko joj se nađe na putu. Iako, očigledno, nema kapaciteta da to učini, i čak nikad nije ni nagovestila da ima takvu zamisao", komentariše Čomski, a potom pojašnjava:

"Nametnuta je obaveza medijima da kada govore ili pišu o ruskoj invaziji na Ukrajinu koriste frazu 'ničim izazvana invazija Rusije na Ukrajinu'. Morate, dakle, da dodate 'ničim izazvana'. Čisto iz radoznalosti, guglao sam frazu 'ničim izazvana invazija na Ukrajinu' i za samo 30 sekundi izbacilo mi je 2.5 miliona linkova. Takođe, iz radoznalosti, ukucao sam frazu 'ničim izazvana invazija na Irak' i dobio sam svega 11 hiljada linkova, uglavnom na marginalizovane anti-ratne publikacije. To je samo po sebi interesantno, ali je još interesantnije ako pogledate činjenice, a to je da je invazija na Irak bila potpuno - ničim izazvana. Nije bilo ni trunke provokacije. Čejni i Ramsfeld su već pribegavali mučenjima kako bi pokušali da iznesu dokaze da je Sadam Husein imao nešto s Al Kaidom. Čak i nepostojeće oružje za masovno uništenje, za koje nije ni bilo razloga da se veruje da postoji, ne bi bilo nikakva provokacija. Dakle, to je bilo potpuno ničim izazvano, ali to ne možete da kažete", tvrdi Čomski i kaže da je, s druge strane, rat u Ukrajini plod provokacija koje su Rusi dugo trpeli.

Za razliku od invazije na Irak, invazija na Ukrajinu, jeste isprovocirana, smatra Čomski

"Za razliku od toga, invazija na Ukrajinu, jeste isprovocirana. To je potvrdio i bivši direktor CIA. Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, ponosno je objavio da ova alijansa, odnosno SAD, 'sipaju' oružje u Ukrajinu još od 2014, obučavaju ukrajinske oficire, održavaju zajedničke zajedničke vojne vežbe sa njima već osam godina. To je provokacija. Svi shvataju da je Rusija zaista imala bezbednosne brige zbog Ukrajine", zaključio je Čomski.