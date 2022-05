Kina će preduzeti odlučnu akciju da zaštiti svoj suverenitet i bezbednosne interese u slučaju da se Amerika umeša u unutrašnje stvari zemlje.

Izvor: Profimedia

Kina će preduzeti snažne mere da zaštiti svoj suverenitet i nacionalne interese ako se SAD umešaju u unutrašnje stvari zemlje, rekao je Jang Jieči, šef kancelarije Komisije za spoljne poslove Centralnog komiteta KPK tokom telefonskog razgovora sa američkim savetnikom za nacionalnu bezbednost Džejkom Salivanom. Saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine.

Prema rečima Janga Jiečija, Vašington je tokom određenog vremenskog perioda napravio nekoliko "pogrešnih akcija i izjava" da bi se umešao u unutrašnje stvari Kine i naneo štetu interesima Pekinga.

"Kina će preduzeti odlučnu akciju da zaštiti svoj suverenitet i bezbednosne interese, a mi ćemo svoje reči pretvoriti u stvarnost", rekao je političar.

On je istakao da je pitanje Tajvana najvažnije, osetljivo i ključno u odnosima Kine i SAD. Jieči je naglasio da ako SAD insistiraju da igraju na "tajvansku kartu" i nastave "pogrešnim putem", to će neizbežno dovesti do "opasne situacije".

"Pozivamo Sjedinjene Države da jasno razumeju situaciju, da se striktno pridržavaju svojih obaveza i da se pridržavaju principa Jedne Kine i tri zajednička kinesko-američka saopštenja", zaključio je on, prenela je RIA.

Zvanični odnosi između centralne vlade NR Kine i njene ostrvske provincije prekinuti su 1949. godine, nakon što su se snage Kuomintanga predvođene Čang Kaj Šekom, poražene u građanskom ratu sa Komunističkom partijom Kine, preselile na Tajvan. Poslovni i neformalni kontakti između ostrva i Kine nastavljeni su kasnih 1980-ih. Od ranih 1990-ih, stranke su počele da kontaktiraju preko nevladinih organizacija - Pekinške asocijacije za razvoj odnosa preko Tajvanskog moreuza i Tajpejske fondacije za međusobnu razmenu.