Fiona Hil, savetnica bivšeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, izjavila je da je Putin bio mnogo puta izuzetno "frustriran" u razgovorima o geopolitici sa njim jer je "stalno morao da mu pojašnjava stvari iznova".

Savetnica bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa, Fiona Hil, rekla je da je ruski predsednik Vladimir Putin često bio jako frustriran u razgovorima o geopolitici sa Trampom jer je "često morao da mu pojašnjava stvari iznova i iznova". Fiona Hil je bila glavni savetnik za Rusiju u Savetu za nacionalnu bezbednost u administraciji bivšeg predsednika Donalda Trampa. Ona je bila na jednoj veridbi na kojoj je sedela blizu Putina ali ga nije upoznala jer je, po njenim tvrdnjama, nije ni pogledao.

Prema njenim rečima, ruski predsednik je imao probleme u komunikaciji sa Trampom usled njegovog neznanja o geopolitičkim događajima. Fiona je takođe navela da se ovo odnosi i na odluku o tajmingu napada Rusije na Ukrajinu.

"Jedan od razloga zašto je Putin napao Ukrajinu dok je predsednik Sjedinjenih Država Džo Bajden jeste da je želeo da mu parira neko poput Bajdena sa kojim može da pregovara, u odnosu na Trampa kome je morao sve da objašnjava stalno iznova, a to je Putina jako ljutilo", rekla je Hil.

Osvrnula se na samog Bajdena, aktuelnog predsednika Sjedinjenih Država.

"Putin je smatrao da neko poput Bajdena, ko je transatlantistički nastrojen (neko ko je sklon tesnoj vojnoj, ekonomskoj i političkoj saradnji Evrope i Severne Amerike), ko zna sve o NATO savezu, ko zapravo zna gde se nalazi Ukrajina, i ko zna nešto o istoriji i vrlo je upućen u međunarodne događaje, može da bude osoba sa kojom se može uhvatiti u ozbiljan klinč", navodi Hil.

Dodala je kako je Putin doživljavao Trampa.

"Mogla se videti frustracija na Putinovom licu svaki put dok je razgovarao sa Trampom jer je sve morao da mu objašnjava, a Putin to uopšte ne voli da radi. Iako on voli da spinuje događaje u svoju korist, on želi da oseti neku predvidljivost u sagovorniku", kazala je Hil.

Veliki broj bivših savetnika Trampa je takođe izjavio da je on imao oskudno znanje o međunarodnim događajima. Bivši savetnik po pitanju nacionalne bezbednosti, Džon Bolton, tvrdi da je Tramp jednom čak pitao da li je Finska deo Rusije.

Trampov bivši direktor kancelarije, Džon Keli, naveo je da Tramp ne zna skoro ništa o svetskoj istoriji, čak ni osnovne stvari o istoriji Sjedinjenih Država.

"Kad god je išao na važne sastanke i kad započne neka konverzacija, izgledalo je kao da sve informacije prvi put čuje", zaključila je Hil u svojoj knjizi "Ovde nema ništa za tebe: Pronalaženje prilike u 21.veku".