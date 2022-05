Severnokorejski lider Kim Džong Un mobilisao je vojsku da odgovori na prvo zvanično izbijanje Covid-19 virusa u zemlji.

Vođa Severne Koreje, Kim Džong Un, mobilisao je vojsku zbog zvaničnog izbijanja Covid-19 virusa u zemlji. Momentalno je nastupilo potpuno zatvaranje svih gradova. Državni mediji ovo opisuju kao "veliku nacionalnu vanrednu situaciju".

Uprkos zatvaranju svih gradova u četvrtak, samo između subote i nedelje uveče zabeleženo je još 392.920 novih slučajeva „groznice“ i osam smrtnih slučajeva, izvestio je u ponedeljak državni medij "KCNA", iako nije naveo Covid-19 kao uzrok smrti.

To dovodi do ukupnog broja prijavljenih slučajeva na 1,2 miliona, sa više od 648.000 oporavljenih, a ukupan broj umrlih na 50. Međutim, mnogi stručnjaci su skeptični prema zvaničnim podacima, a malo njih veruje da je zemlja od oko 25 miliona ljudi bila do sada pošteđena virusom koji je zarazio milione širom sveta.

Na hitnom sastanku najviših zvaničnika u nedelju, Kim je rekao da se lekovi koje država obezbeđuje ne isporučuju ljudima preko apoteka na vreme. On je kritikovao zvaničnike što „nisu pravilno prepoznali sadašnju krizu, već samo govore o duhu predanog služenja narodu“, navodi KCNA. On je kritikovao svoj kabinet i službenike javnog zdravstva za „neodgovoran rad“ i loše „organizovanje i izvršenje“, a optužio je direktora centralnog javnog tužilaštva za „nerad i nemarnost svoje dužnosti“, izvestila je KCNA.

Kim je naredio vojnom medicinskom ogranku da radi na „trenutnoj stabilizaciji snabdevanja lekovima u gradu Pjongjangu“, prema KCNA, i razgovarao o načinima da se obezbedi higijena u apotekama. Nakon sastanka, Kim je obišao prestoničke apoteke, gde je ukazao na nedostatak lekova. Državna televizija ove zemlje je tokom vikenda emitovala snimak medicinskih radnika koji prskaju prazne ulice. Takođe je vodio intervju sa doktorom koji je savetovao pacijente sa Covidom da uzimaju lekove, uključujući paracetamol i ibuprofen kao i korejsku tradicionalnu medicinu kao što je "Cheongsimhvan", pilula sa različitim biljem.

Izbijanje Covid-19 moglo bi se pokazati katastrofalnim za Severnu Koreju, sa njenom "oronulom" zdravstvenom infrastrukturom, nedostatkom opreme za testiranje i uglavnom nevakcinisanim stanovništvom. Nije poznato da je Severna Koreja uvezla vakcine protiv korona virusa, iako ispunjava uslove za globalni program deljenja vakcina protiv Covid-19, takozvani "Covaks". U februaru je "Covaks" navodno smanjio broj doza dodeljenih Severnoj Koreji jer ta zemlja nije uspela da organizuje bilo kakve isporuke, navodi Rojters. S‘ obzirom na prirodu vladajućeg režima i izolovanost zemlje od sveta koja je samo porasla od pandemije, teško je proceniti pravu situaciju na terenu.

Južna Koreja ponudila je pomoć u ponedeljak, iako je upitno da li će Pjongjang prihvatiti pomoć.

„Ne smemo se suzdržavati od pružanja neophodne pomoći narodu Severne Koreje, koji je izložen pretnji od korona virusa“, ​​rekao je novoizabrani predsednik Ijon Suk Leol tokom svog prvog govora o budžetu u parlamentu.

Novoizabrani predsednik dodao je da će pomoć poslati bez obzira na nesuglasice koje traju dugi niz godina.

„Ako severnokorejske vlasti prihvate, nećemo štedeti nikakvu neophodnu podršku, poput lekova, uključujući vakcine protiv Covid-19, medicinsku opremu i zdravstveno osoblje“, rekao je on, dodajući da je ponuda na stolu bez obzira na političke i vojne razloge.

Ministar spoljnih poslova Južne Koreje rekao je u petak da je tokom razgovora sa američkim kolegom razgovarao o pružanju humanitarne pomoći Severnoj Koreji. Ministarstvo za ujedinjenje Južne Koreje saopštilo je da je u ponedeljak obavestilo Severnu Koreju o svojoj ponudi preko međukorejske zajedničke kancelarije za vezu. Njegovo zvanično pismo uključuje ponudu medicinskog materijala, uključujući vakcine, maske i komplete za testiranje, kao i ponudu „razgovora na radnom nivou“ između dve zemlje, saopštilo je ministarstvo. Severna Koreja navodno i dalje nije pružila nikakav odgovor.