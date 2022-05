Beloruski predsednik se obratio na otvaranju samita ODKB, i tom prilikom je rekao da Amerika i NATO vode totalni hibridni rat protiv Rusije i Belorusije.

Izvor: YouTube/Screenshot/euronews (in English)/Profimedia

Amerika i NATO vode potpuni hibridni rat protiv Belorusije i Rusije, izjavio je danas beloruski lider Aleksandar Lukašenko, preneo je TAS S.

"Unipolarni svetski poredak postaje prošlost, Zapad vodi agresivan rat da bi odbranio svoje pozicije. Koristi sva sredstva, uključujući - od pretnje upotrebom NATO oružja duž naših zapadnih granica do vođenja punopravnog hibridnog rata, pre svega protiv Rusije i Belorusije", rekao je beloruski predsednik obraćajući se na otvaranju samita ODKB.

Prema rečima beloruskog predsednika, aktuelni sastanak lidera ODKB održava se u teškom trenutku prepodele sveta kada NATO "agresivno pumpa mišiće", nastojeći da uključi neutralne zemlje i delujući pod "ili-sa-nama-ili-protiv-nas" principu i "licemerno nastavlja da proglašava da sve to radi u odbrambene svrhe".

"Odbrambena i miroljubiva pozicija Organizacije o kolektivnoj bezbednosti je u suprotnosti sa ovom pozadinom. Evidentno je da nijedna država ne predstavlja pretnju severnoatlantskom bloku", naglasio je on.

On je primetio da je učešće Belorusije u Uniji sa Rusijom i u ODKB otreznilo njene potencijalne protivnike na Zapadu. "U suprotnom, bojim se da bi u Belorusiji moglo da dođe do vrućeg rata. Uzgred, pokušali su to još 2020. godine", dodao je on, preneo je TAS S.