Zvanični Vašington je zbog jedne pogrešne odluke ostao bukvalno u mraku.

Izvor: Profimedia

Invazija ruskog predsednika Vladimira Putina na Ukrajinu izazvala je novo zamrzavanje odnosa između Sjedinjenih Država i Rusije. Ali za neke veterane CIA i FBI, špijunski ratovi koji su bili značajan deo Hladnog rata nikada se nisu završili.

Tokom 1980-ih, u poslednjoj deceniji Hladnog rata, poznato je da su trojica Amerikanaca koji su špijunirali za Sovjetski Savez - oficiri CIA Edvard Li Hauard i Oldrič Ejms i agent FBI Robert Hansen - pomogli su da Moskva identifikuje, uhapsi, zatvori ili pogubi većinu sovjetskih agenata koji su tajno špijunirali za Sjedinjene Države. Ti gubici agenata ostavili su CIA-u praktično u mraku u Moskvi godinama. Ejms i Hansen su na kraju uhvaćeni i uhapšeni i danas su u saveznom zatvoru, dok je Hauard prebegao u Moskvu, gde je umro 2002, piše The Intercept.

Sada je sve više dokaza da je možda postojao četvrti veliki američki špijun koji nikada nije uhvaćen. Prema novoj knjizi, lov na krtice za “četvrtog čoveka“, za koga se sumnjalo da je oficir CIA, počeo je 1990-ih, ali niko nikada nije uhapšen ili optužen u tom slučaju. Tajni detalji te istrage se po prvi put otkrivaju u “Četvrtom čoveku“, novoj knjizi bivšeg oficira CIA Roberta Bera, koja bi trebalo da bude objavljena za koji dan.

“Priča o ruskom dvostrukom agentu u CIA-i koji je pobegao može zvučati kao neki nedovršeni posao iz Hladnog rata“, primećuje Baer u svojoj knjizi. Ali “počinje više da izgleda kao da je misterija četvrtog čoveka mnogo istorijski značajnija od špijunske priče stare škole. To je deo mnogo šire priče o tome kako je Amerika potpuno promašila Putina i vaskrsenje KGB-a.

Činjenica da američki zvaničnici veruju da postoji “četvrti čovek“ unutar CIA-e prvi put je otkrivena 2003. godine u knjizi “Glavni neprijatelj“, koju sam napisao u koautorstvu sa bivšim oficirom CIA Miltom Berdenom. Baer je sada pružio mnoštvo novih detalja o slučaju, uključujući ključnu ulogu agenta KGB-a koji je CIA-i dostavio ključne informacije o četvrtom špijunu. Intervjuisao sam nekoliko bivših zvaničnika CIA i FBI ove nedelje koji su se složili da postoji i četvrta krtica.

“Verujem da postoji četvrti čovek, i mnoge stvari ukazuju na to“, rekao je u intervjuu ove nedelje Džim Milburn, bivši kontraobaveštajni agent FBI koji je bio uključen u istragu. “Ima još toga o čemu ne mogu da pričam. Sve to dovodi do mog osećaja da postoji i četvrti čovek.”

“Apsolutno je postojao i četvrti čovek“, dodao je Džon Luis, bivši pomoćnik direktora FBI za nacionalnu bezbednost. “Imali smo mnogo neobjašnjivih stvari koje nisu mogli da objasne ova trojica.

Baerova knjiga otkriva da koren slučaja seže u 1988, kada je oficir CIA stacioniran u Adis Abebi u Etiopiji prvi put sreo oficira KGB-a po imenu Aleksandar Zaporoški. CIA je Zaporožskom dala kodno ime “GTZORRO“ i dala mu nadimak “Maks“. Kako je niz oficira CIA-e nastavio da se sastaje sa Zaporoškim tokom godina, on je počeo da daje tragove koji otkrivaju da KGB ima krtice u američkoj obaveštajnoj službi, prema Baeru. U nekom trenutku, Zaporoški je sugerisao da KGB ima dve krtice, jednu u CIA-i i drugu u FBI, iako nije znao njihova imena. Jedan je u KGB-u bio poznat kao “Karat“, a drugi kao „Rubin“, The Intercept.

Informacija Zaporožskog o postojanju dve krtice stigla je mnogo pre nego što su CIA ili FBI bili ubeđeni da Moskva ima dvostruke agente u američkoj obaveštajnoj službi. Pre Zaporožskog, „bilo je razornih, neobjašnjivih gubitaka ruskih agenata CIA-e... i sigurno je bilo onih koji su sumnjali da je problem krtica. Ali nije bilo ničega na putu nepropusnih dokaza koji bi podržali teoriju“, piše Baer.

Dokazi Zaporožskog su na kraju doveli do Ejmsa u CIA i Hansena u FBI, piše Baer. On opisuje Zaporožskog kao jednog od najvažnijih ruskih špijuna koje je CIA ikada imala. U nekom trenutku, Zaporoški je takođe počeo da govori CIA-i da postoji još jedna krtica KGB-a unutar CIA-e, za koju se verovalo da je u organizaciji bolje rangiran od Ejmsa. Američki lovci na špijune počeli su to da nazivaju „velikim slučajem“.

Godine 1994. Ejms je uhapšen i optužen za špijuniranje za Moskvu, delimično zahvaljujući informacijama koje je Zaporoški pružio. Nakon što je Ejms uhapšen, CIA je tajno stvorila novi kontraobaveštajni tim kako bi pokušao da utvrdi da li je bilo gubitaka koje ne mogu da objasne Ejms ili Hauard, koji su prebegli u Moskvu 1985. Oficiri CIA-esu počeli su da pregledaju stare savete, tragove i druge dokaze u vezi sa kompromitovanim agentima i operacijama koje nisu mogli da objasne ni Ejms ni Hauard. Na kraju su se uverili da postoje još najmanje dve krtice. Neki od njihovih dokaza upućivali su na Hansena, koji je uhapšen 2001, The Intercept.

Baerova knjiga otkriva da je tim i dalje verovao da postoji još jedna, četvrta krtica - na taj način dolazi do istog zaključka kao i Zaporoški. Ovo je za Intercept potvrdio jedan od sada penzionisanih istražitelja CIA: „Verujem da postoji i četvrti čovek“, rekao je Vorten u intervjuu ove nedelje.

Te 1996. godine, oficir CIA se ponovo sastao sa Zaporoškim, ovog puta u Tbilisiju. On je rekao CIA-i da veruje da je bio pod sumnjom u Moskvi. Ali je takođe rekao da je čuo da je ruska obaveštajna služba regrutovala još jednog američkog oficira CIA. Ovaj oficir je regrutovan u Kuala Lumpuru, u Maleziji, i sada je raspoređen na “Farmu“, CIA-in centar za obuku. Uz informacije Zaporožskog, CIA je brzo uspela da identifikuje oficira CIA Harolda Nikolsona kao ruskog špijuna i on je uhapšen u novembru 1996. Ali Nikolson nikada nije radio u sovjetskim ili ruskim operacijama CIA-e, pa je brzo isključen kao “četvrti čovek“.

CIA je 1998. godine preselila Zaporožskog u Sjedinjene Države, povukla ga je iz Moskve zajedno sa drugim agentima za koje se veruje da su u opasnosti. Pošto su Zaporoški i njeni drugi agenti otišli, CIA je bila u mraku u Moskvi baš kada je Putin počeo svoj uspon na vlast. I Zaporoški je pogrešno protumačio Putinovu Rusiju. Nakon što se preselio u Sjedinjene Države, napravio je grešku što se vratio u Rusiju, gde je uhapšen da bi potom proveo godine u zatvoru. Pušten je i vraćen u Sjedinjene Države 2010. godine u jednoj od najvećih razmena špijuna ikada sprovedenih. Zaporoški je bio jedan od četiri osobe koje je Moskva poslala nazad u SAD u zamenu za 10 ruskih “spavačkih“ agenata koje su uhapsile Sjedinjene Države.