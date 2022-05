Džon Kenedi je od ovoga strahovao prije više od pola vijeka. Sada svijet drhti pred sličnom opasnošću.

Osvrćući se na kubansku raketnu krizu, predsjednik Džon Kenedi je jednom upozorio da nuklearne sile “moraju da spriječe one sukobe koji dovode protivnika do bira između ponižavajućeg povlačenja i nuklearnog rata“. Obračun sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom oko Ukrajine još uvijek ne odražava situaciju u minut do 12 koja je dovela Sovjetski Savez i Zapad na ivicu Armagedona u oktobru 1962. Ali Kenedijeva logika supersile odzvanja potresno dok Putina s jedne strane Putina njegova strateška katastrofa ovog rata gura u ćošak, a u isto vrijeme traje otpor Ukrajine dok saveznici šalju oružje i municiju vrednu više milijardi dolara.