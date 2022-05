Putinov saveznik, Aleksej Žuravljov, zaprijetio je da će ispaliti nuklearno oružje na Britaniju i Finsku, a za baltičke zemlje, Litvaniju, Letoniju i Estoniju je rekao da će ih Rusija slomiti kada bude potrebno.

Izvor: twitter/screenshot/@AZmilitary1/Profimedia

Viši Putinov saveznik je zaprijetio da će ispaliti nuklearno oružje na Britaniju, tvrdeći da će za to trebati samo tri minuta. Finska, koja je spremna da se pridruži NATO-u, bila bi zbrisana za deset sekundi, pohvalio se zamjenik predsjednika komiteta za odbranu Dume Aleksej Žuravljov.

Žuravljovljeve prijetnje su reakcija na podnošenje zahtjeva Finske za ulazak u NATO. Rusija je jutros prekinula isporuku električne energije Finskoj. Nordijska zemlja uvozi deset odsto svoje električne energije iz Rusije. Dotok ruske struje u Finsku je zaustavljen jer državni uvoznik nije primio uplate.

"Nažalost, prinuđeni smo da konstatujemo da za količine koje su prodate na Nord Pool berzi od 6. maja sredstva još nisu knjižena na naš bankovni račun", upozorio je u petak RAO Nordic.

Žuravljov je rekao: "Ako Finska želi da se pridruži ovom bloku, onda je naš cilj apsolutno legitiman, da dovedemo u pitanje postojanje ove države. To je logično. Ako Sjedinjene Države ugroze našu državu, to je dobro: evo vam Sarmat (raketa Satana-2), a od vas će ostati nuklearni pepeo ako mislite da Rusija ne treba da postoji. Finci uopšte treba da budu zahvalni Rusiji na njihovoj državnosti, na činjenici da Finska postoji kao država“, rekao je Žuravljov, a na pitanje da li bi Rusija sada prebacila nuklearno oružje na svoju granicu sa Finskom, on je rekao: "Zašto? Ne trebamo. Možemo da pogodimo Sarmatom iz Sibira, pa čak i da stignemo do Velike Britanije. A ako udarimo iz Kalinjingrada... vrijeme za koje bi hipersonična raketa stigla do cilja je 200 sekundi. Na finskoj granici nećemo imati strateško oružje, već klasu Kinžal, koje će do Finske stići za 20 ili čak 10 sekundi", rekao je Žuravljov.

On je rekao da će Rusija masovno ojačati svoje vojne snage na svom zapadnom krilu, a dodao je i da će "Sjedinjene Države učiniti sve što mogu da dođu do Trećeg svjetskog rata, samo ne na njihovoj teritoriji".

"Pokušaće da ne dovedu do nuklearnih udara, ali će pokušati da uvuku cijelu Evropu u sukob sa Rusijom, zapale situaciju u Aziji. Za njih će ovo biti veoma dobar izlaz iz unutrašnje ekonomske krize", dodaje on.

Na pitanje novinske kuće Ura da li bi Rusija mogla prva da udari nuklearnim oružjem, on je odgovorio: 'Svakako.' Upitan pod kojim uslovima, on je odgovorio da će se to desiti ako postoji opasnost od postojanja Rusije. Upitan o baltičkim zemljama Litvaniji, Letoniji i Estoniji, on je rekao da će ih Rusija slomiti kada bude potrebno.

"Definitivno se ne plašimo ovog kikirikija. Gadni su kao smrdljive bube. Ali moraće da se zgnječe kada je potrebno. Sada je buba mala i smrdljiva. Oni bi postavili teritorijalne pretenzije protiv nas, kao što je Estonija htjela da uradi. Pa, probaj. Oni idu potpuno istim putem kao i Ukrajina. Hajde da vidimo gdje će ih to odvesti", rekao je Žuravljov.

On je tvrdio da bi Sankt Peterburg, Putinovo rodno mjesto - mogao biti prva meta NATO-a u ratu sa Rusijom.

"Ako Finci žele da unište određeni dio našeg stanovništva, ako udare na Sankt Peterburg, to prijeti da uništi cijelu Finsku kao državu. Pa, kako drugačije?", zaključio je Žuravljov.