Odnosi između ruskog predsednika Vladimira Putina i NATO-a i EU su nakon njegove invazije nepopravljivi, rekao je Boris Džonson.

Izvor: Profimedia

Biritanski premijer se obratio javnosti nakon što je Velika Britanija potpisala sporazume o međusobnoj bezbednosti sa nordijskim državama Finskom i Švedskom. Premijer je rekao da "ne može ni da zamisli" kako bi odnosi sa Putinom mogli da se obnove i normalizuju.

"Pokajanje će sada biti veoma teško za Vladimira Putina. Pretpostavljam da ništa nije nemoguće, ali jednostavno ne mogu da vidim kako sada možemo da obnovimo odnose sa Putinom", rekao je Džonson za LBC.

On je upozorio je da se ne prave iste greške kao što se desilo tokom ruske aneksije Krima 2014. godine.

"Svet je u suštini rekao, ovo je užasno, mi to osuđujemo, osuđujemo, i jesmo. I uveli smo sankcije. Ali u isto vreme, mi smo na neki način otvorili pregovore sa njim o putu napred", rekao je premijer.

"I Putin je to u suštini iskoristio da Ukrajini stavi "so na ranu". Ako bi Ukrajinci sada napravili bilo kakav dogovor sa Putinom, postoji rizik da bi on uradio potpuno istu stvar i oni to znaju. Dakle, kratak odgovor je ne. Nema renormalizacije i Velika Britanija je vrlo jasna u vezi sa tim", smatra Džonson.