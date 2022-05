Ministar spoljnih poslova Ukrajine, Dmitro Kuleba, rekao je da će Kijev smatrati da EU pokušava da prevari Ukrajince ako joj ne dodeli status kandidata za članstvo.

Izvor: YouTube/screenshot

Kuleba je u intervjuu za Fajnenšel tajms rekao da je Ukrajina unapredila svoje ratne ciljeve i sada nastoji da potisne ruske snage iz zemlje sve dok zapadni saveznici brzo isporučuju obećano teško naoružanje, rekao je njen ministar spoljnih poslova.

"U prvim mesecima rata pobeda je za nas izgledala kao povlačenje ruskih snaga na položaje koje su zauzele pre 24. februara i plaćanje za nanetu štetu. Sada ako budemo dovoljno jaki na vojnom frontu i dobijemo bitku za Donbas, što će biti ključno za sledeću dinamiku rata, naravno da će pobeda za nas u ovom ratu biti oslobođenje ostatka naših teritorija", kaže on.

Kuleba je rekao da bi "samo poraz Rusije omogućio Ukrajini da ponovo otvori svoje crnomorske luke i oživi svoju izvoznu ekonomiju". Ako Kijev dobije "još veću vojnu podršku, moći ćemo da ih bacimo iz Hersonske oblasti u južnoj Ukrajini, da porazimo Crnomorsku flotu i deblokiramo prolaz".

Kuleba je komentarisao i izjavu francuskog predsednika Emanuela Makrona da bi Ukrajini moglo biti potrebno "nekoliko godina, nesumnjivo nekoliko decenija" da se pridruži EU.

"Pre tri meseca ova zemlja nije ni imala perspektivu za članstvo. Sada raspravljaju koliko će to trajati. Najvažnije je bilo da Ukrajina u junu dobije status kandidata za članstvo u EU. Onda ćemo sesti sa vama i rešiti ostala pitanja. Kako. Kada, i tako dalje. Ako ne dobijemo status kandidata, to znači samo jedno, da Evropa pokušava da nas prevari. I nećemo to prihvatiti. Ukrajina je jedino mesto u Evropi gde ljudi ginu za vrednosti na kojima se zasniva EU. I mislim da ovo treba poštovati", rekao je on.

On je takođe priznao da bi krvoproliće moglo biti preveliko i da bi Ukrajina na kraju mogla da pregovara o nagodbi. U tom slučaju, Kijev bi želeo da "priđe neizbežnom trenutku sa najjačim mogućim kartama", rekao je on. Kuleba je rekao da Ukrajina želi trajni "mehanizam" za koordinaciju obećanja i isporuka oružja, tako da donatori ne daju "ad hoc" obećanja iz svojih zaliha.

On je izrazio nadu da će Kijev dobiti sisteme američke proizvodnje, a ne zalihe "Grads" iz sovjetske ere, čak i pre nego što američki Kongres odobri paket ekonomske i vojne pomoći vredan 33 milijarde dolara, koji se očekuje krajem maja.

"Obećanje je dato", rekao je Kuleba.

Ministar je rekao da je uveren da će saveznici Ukrajine to podržati do kraja, uključujući potiskivanje Rusije iz Donbasa i Krima, jer je agresija Moskve dala zemljama oko NATO bloka novi smisao. Kada je pre tri meseca "demokratija bila u padu" i "autoritarni režimi u ofanzivi", Kuleba je rekao da je otpor Ukrajine "ponovo spojio SAD i EU".

"Oni već osećaju da će naša pobeda biti i njihova pobeda i zato verujem da će stati uz nas", rekao je Kuleba.