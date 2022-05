Pušilin je rekao da je čeličana Azovstalj, u kojoj su ostale stotine ukrajinskih vojnika, "negativno uticala na ekologiju grada".

Šef samoproglašene Donjecke Narodne Republike (DNR) Denis Pušilin rekao je da planira da od Marijupolja napravi "rizort" odnosno odmaralište.

"Rusija je zauvek ovde, a vi ste konačno kod kuće. Sada je ovo teritorija Donjecke Narodne Republike zauvek. Niko nam je neće oduzeti", rekao je Pušilin nakon što je prisustvovao događajima povodom obeležavanja Dana pobede.

"Imamo snagu, imamo mogućnosti, imamo podršku najveće prelepe zemlje - Rusije", rekao je Pušilin stanovnicima Marijupolja, prenosi ruska državna novinska agencija TASS. "Zadatak je da od Marijupolja napravimo odmaralište, što ranije nije bilo moguće uraditi."

Pušilin je rekao da je čeličana Azovstalj, u kojoj su ostale stotine ukrajinskih vojnika, "negativno uticala na ekologiju grada".

"Ako se Azovstalj ne obnovi, onda ćemo napraviti odmaralište", rekao je Pušilin, objašnjavajući da će to stvoriti dodatna radna mesta i doneti prihod gradu.

Pušilin je rekao da je DNR "suočena sa zadatkom da povrati kontrolu nad svojim teritorijama, a zatim će republika odlučivati o svojoj budućnosti".

"Čim dođemo do ustavnih granica Donjecke Narodne Republike, to su granice bivše Donjecke oblasti, donećemo odluku... Sada je glavni zadatak da oslobodimo sve naše teritorije, da počnemo obnovu gradova," dodao je on.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 21. februara saopštio da je Moskva priznala suverenitet DNR i Luganske Narodne Republike.

