Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je nemačkog kancelara Olafa Šolca da preduzme snažan korak i poseti Kijev u ponedeljak 9.maja - na dan kada Rusija obeležava pobedu Sovjetskog Saveza u Drugom svetskom ratu.

"On je pozvan, poziv je otvoren, već neko vreme", rekao je Zelenski u video obraćanju u Četem Hausu.

Zelenski je ranije kritikovao Nemačku zbog otpora evropskim pozivima za zabranu ruske energije.

"On je pozvan da dođe u Ukrajinu, on može da preduzme ovaj veoma snažan politički korak da dođe ovde 9. maja, u Kijev. Nema potrebe da objašnjavate zašto bi to bilo važno, mislim da znate dovoljno da razumete zašto", dodao je on.

On je uputio ponovljeni poziv Šolcu, nakon što su odnosi dve zemlje narušeni kada je nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer prošlog meseca sprečen u nameri da poseti Kijev, prenosi Rojters.

Zelenski je danas u obraćanju takođe pomenuo situaciju u Marijupolju za koju je rekao da je užasna.

"Ovo nije vojni događaj već mučenje glađu. Postojaće vojni sud za ubijanje, smrt, mučenje. Ali čemu ta surovost? To je informacioni aparat koji je razvio ovu mržnju i do te mere je podgrejao pre potpunog rata".