Većina istoričara tvrdi da ne postoje dokazi da je Adolf Hitler imao "jevrejske krvi".

"Pa šta ako je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Jevrej? Činjenica ne negira nacističke elemente u Ukrajini. Verujem da je i Hitler imao jevrejske krvi. To ne znači apsolutno ništa. Mudri jevrejski narod je rekao da su najvatreniji antisemiti obično Jevreji. Svaka porodica ima svoju crnu ovcu, kako mi kažemo", rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, u intervjuu za italijansku televizijsku emisiju "Zona Bianca", 1. maja.

Lavrov je izazvao ogorčenje u Izraelu kada je ponovio spornu tvrdnju o poreklu Adolfa Hitlera, koja je dugo uvrežena kod nekih. Ovo je dobar primer kako je mutan deo porodične istorije omogućio da se s vremena na vreme ponovo pojavi priča koja se često ponavlja.

Malo je dokaza koji podržavaju ovu tvrdnju, ali hajde da pogledamo prvo činjenice.

Izvor ove priče proizilazi iz dokumentovane činjenice: Hitlerov otac je vanbračno dete, a Hitlerov deda nikada nije otkriven. To je ostavljalo otvorenu mogućnost da je Hitlerov deda bio Jevrej - a sam Hitler je bio četvrtinu Jevrejina. U jevrejskoj tradiciji, međutim, jevrejstvo potiče iz majčine linije, piše Washington Post.

Tokom Hitlerovog dolaska na vlast, nedostajuće informacije o njegovom dedi dovele su do spekulacija o mogućem jevrejskom poreklu. Zatim, 1953. godine, objavljeni su memoari Hitlerovog ličnog advokata, Hansa Franka, sedam godina nakon što je pogubljen tokom suđenja u Nirnbergu za zločine počinjene kada je bio na čelu vlade Poljske koju su okupirali nacisti.

U knjizi "In the Face of the Gallows“", Frank je tvrdio da je iskopao Hitlerovo poreklo nakon što je Hitlerov polu-nećak zapretio da će uceniti Firera da otkrije njegovu jevrejsku prošlost. Frank je tvrdio da je otkrio da je Hitlerova baka po ocu, Marija Ana Šikelgruber, rodila 1937. Hitlerovog oca Alojza, dok je radila kao kuvarica za jevrejsku porodicu Frankenberger u Gracu u Austriji. Ona je tada imala 42 godine, piše "Vašington Post".

Nijedan otac nije prvobitno bio naveden za u dokumentima o krštenju Alojza, u kojima je rođenje zabeleženo kao "nelegitimno". Ali Frank je tvrdio da pisma razmenjena između Hitlerove bake i porodice pokazuju da je član Hitlerova baka zatrudnela sa 19-godišnjim sinom porodice u kojoj je ona radila, a da je porodica kasnije plaćala njoj izdržavanje deteta. Hitler je navodno rekao Franku da je njegova baka zapravo prevarila jevrejsku porodicu da plaća alimentaciju lažno tvrdeći da je tinejdžer otac. Hitler je naveo svoju baku kao izvor priče - ali ona je umrla 40 godina pre nego što se on rodio.

Većina istoričara kaže da je Frankov izveštaj prožet greškama i da mu se ne može verovati.

"U Gracu 1830-ih nije postojala jevrejska porodica po imenu Frankenberger", napisao je Ijan Keršo u svojoj Hitlerovoj biografiji iz 1998. pod nazivom "Hubris".

"Tamo je živela porodica po imenu Frankenrajter, ali nije bila Jevrejka. Nema dokaza da je Marija Ana ikada bila u Gracu, a kamoli da je radila kod mesara Leopolda Frankenrajtera."

Štaviše, nikada nije otkrivena nikakva prepiska koja opisuje aferu i isplatu alimentacije za dete kako je to opisao Hitlerov advokat. Porodica je u stvari bila previše siromašna da bi plaćala bilo kakvu alimentaciju. Povrh svega, sin Frankenrajtera – sa kojim je Hitlerova baka zatrududnela - imao je samo 10 godina kada se Alojz rodio, piše "Vašington Post".

Što se tiče nećaka Vilijama Patrika Hitlera, koji je navodno pokušao da uceni Hitlera, on nikada nije javno iznosio takve tvrdnje, čak ni nakon što se preselio u SAD. Istoričari su takođe naveli zvaničnu zabranu da Jevreji borave u tom delu Austrije do 1860-ih. Ali 2019. godine, Leonard Saks, psiholog, doveo je u pitanje izvore za tvrdnju da nijedan Jevrej nije živeo u Gracu u to vreme i pronašao dokaze da je u gradu postojala mala jevrejska zajednica. Njegova studija, u kojoj se tvrdi da treba više verovati Frankovom izveštaju, objavljena je u "Journal of European Studies.

Kada je Alojz imao pet godina, njegova majka se udala za čoveka po imenu Johan Georg Hidler - za koga je Hitler zvanično tvrdio da je njegov deda. Umrla je kada je Alojz imao 9 godina, a Alojz, koji je još uvek koristio prezime svoje majke, Šikelgruber, poslat je da živi na farmi mlađeg brata Johana Georga, piše "Vašington Post".

Mnogi istoričari su spekulisali da je ili Johan Georg ili Johan Nepomuk zapravo Alojzov rođeni otac, ali su veze zataškane kako bi se izbegao skandal. (Nepomuk je već bio oženjen kada je Alojz rođen.) Nikada se nije pojavio nijedan dokaz koji bi to dokazao na ovaj ili onaj način. Kada je Alojz imao 39 godina, skoro dve decenije nakon smrti Johana Georga, Alojz je ubedio parohijskog sveštenika da izmeni zapise o krštenju i upiše Johana Georga Hidlera kao svog oca.

Iz nepoznatih razloga, prezime je u zvaničnim zapisima prevedeno kao Hitler.