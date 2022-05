Predsednik Slovenije, Borut Pahor, rekao je da više nema poverenja u odluke koje donosi predsednik Rusije, Vladimir Putin, dodavši da je uveren u realnu opasnost od upotrebe nuklearnog oružja u ratu u Ukrajini.

Izvor: Profimedia

Borut Pahor je tokom radne posete Berlinu gde se sastao sa nemačkim kolegom, Frankom Valterom Štajnmajerom, dao intervju nemačkom časopisu "Der Spiegel" u kom je rekao da ruska vojska ne sme da bude potcenjena, i upozorio na pretenzije Moskve na širenje svog uticaja na Moldaviju, Gruziju i Zapadni Balkan. Prema njegovim rečima, to bi moglo da dovede do prelivanja oružanog sukoba i na ta područja.

"Na odgovornima u regionu je da učine sve da očuvaju mir i stabilnost. Jer niko ne zna kako će se ova kriza razvijati", kaže on.

Pahor je istakao da veruje da se nastavkom isporuke oružja ukrajinskoj vojsci može uticati na završetak rata u Ukrajini, te dodao da više nema poverenja da su odluke koje donosi Vladimir Putin razumne.

"Izgubio sam svaku veru u Putinov razum. Situacija u Ukrajini bi mogla da eskalira do nuklearnog sukoba", rekao je Pahor.

Predsednik Slovenije je dodao da bilo kakav nuklearni sukob ne bi imao smisla, i dodaje da predsednik Rusije ne odustaje od rata u Ukrajini uprkos tome što je on, kako kaže, besmislen.

Pahor je takođe upozorio da Putinova težnja za vojnom pobedom nije dobra osnova za početak ozbiljnih mirovnih pregovora i smatra da bi ukrajinski rat mogao i da eskalira, jer je Rusija spremna na teške žrtve da bi pobedila.

"Rusija je Rusija. Spremni su na velike žrtve da bi ostvarili svoje ciljeve", rekao je on govoreći o vojnoj snazi Moskve.

Pahor je naglasio da se nije saglasan sa trenutnim stavom u vezi sa embargom na ruske energente, već da se zalaže za postepeno smanjenje zavisnosti od ruskih energenata, iako se, kaže, nekome takav korak čini kukavičkim.

"Savršeno je jasno da se moramo osamostaliti od ruskih sirovina i da su nam potrebni novi dobavljači. Kratkoročno, međutim, potpuni bojkot je veoma težak. Stoga se zalažem za postepeno ukidanje, čak i ako neki to smatraju kukavičkim", rekao je.

On se osvrnuo i na kritike koje sa istoka Evrope stižu na adresu Berlina u kojima se kritikuju politički potezi Bundestaga u vezi sa sankcijama Rusiji. Pahor je rekao da bi Nemačka, jedna od najvećih evropskih ekonomija, pretrpela značajnu ekonomsku štetu ako bi se uveo embargo na ruska fosilna goriva.

"Nemačka je na udaru zbog krize u Ukrajini više nego što su to druge zemalje. Trenutno doživljavamo radikalan zaokret u nemačkoj politici prema Rusiji, i divim se načinu na koji tu politiku sprovode", rekao je on i dodao da je protiv zone zabrane letova iznad Ukrajine jer bi to značilo direktno učešće NATO alijanse u ratu i dodao:

"Raskol unutar EU bio bi najgora stvar koja bi se mogla dogoditi. Ako Putin vidi pukotine u EU, radiće na njihovom produbljivanju. Kao EU, ne možemo sebi dozvoliti da koristimo različite strategije prema Moskvi".