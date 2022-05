Medvedev poručio Milanoviću da ga čeka odmazda Kijeva.

Izvor: Profimedia

Dmitrij Medvedev, kopredsednik Saveta za nacionalnu bezbednost i bivši premijer Rusije, poručio je hrvatskom predsedniku Zoranu Milanoviću da mu uskoro preti odmazda Kijeva. Medvedev je na svom Telegramu napisao da Milanoviću preti odmazda zbog njegovih stavova i izjava o Ukrajini i Rusiji.

O novim neprijateljima Ukrajine, stoji u naslovu poruke bivšeg ruskog premijera na Telegramu objavljene juče. Medvedev piše da "Ukrajina sve više bez ceremonije seda na vrat evropskih sponzora" i da se "Amerikanci još boje".

Zoran Milanović komentarisao je ovo u Vukovaru.

"Ja nisam na strani Rusije, ne poznajem Medvedeva niti se želim stavljati na takve udice da se sad stavljam između Medvedeva i nekakvih luđaka u Ukrajini ili luđaka u Rusiji. To nije moj svet, ja sam na strani Hrvatske. Pokušavam da za hrvatski narod iskamčim što više. Tretiraju nas kao budale, kao naciju trećeg reda, sve to skupa huljski i udbaški podržava Plenković samo da bi se obračunali sa mnom, to je najstrašnije", rekao je Milanović.

U tom kontekstu prozvao je i Plenkovića koji ga naziva ruskim agentom.

"Ko je prvi počeo, ko već godinu dana izbegava, bojkotuje? Ko je Gotovinu, Čermaka nazvao udbaškim pudlicama? Ko govori da sam ja ruski agent? Ja s Rusijom nemam veze. Kad je dolazio šef Gazproma u Zagreb, od mene je dobio šut kartu. Ne bojim se ni Rusa ni Ukrajinaca, lako ću ja s pretnjama. Rusi igraju svoju igru, oni su agresor u ovom ratu, a mi imamo kliku na vlasti", rekao je Milanović.

Medvedev je pomenuo i Orbana.

"Jasno je da je uvek malo oružja, plaćenika i novca. Pohlepni evropski čelnici ne žele da izdvoje pravu cifru. Ne cene Trg koji stoji na čelu borbe protiv tiranije ruskog sveta. Sada se evropski čelnici dodaju na popise zabrane na web stranici Mirotvorac. Tamo su stigli čelnici poput hrvatskog predsednika Zorana Milanovića i mađarskog premijera Viktora Orbana. Kao što siročad ne shvataju svoju sreću, ne vole Ukrajinu u punoj snazi. Izvolite, sada ste naši neprijatelji! Patite!" piše Medvedev.

Medvedev piše o "odmazdi Kijeva".

"Takvom će brzinom uskoro, upravo u evropskim prestonicama, ukrajinski nacisti lično izvršiti represiju protiv nepoželjnih gazda i 'odvojiti jaganjce od jaraca'. Stoga predsednici i premijeri Francuske, Nemačke, Italije i ostalih – oprez. I vi ste sumnjivi", zaključuje Medvedev.