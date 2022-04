Na svom Fejsbuk profilu se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Izvor: Facebook/printscreen/Володимир Зеленський

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upravo je predao svoju noćnu video-poruku naciji, u kojoj se osvrće na ono što on naziva "energetskom ucjenom" Rusije protiv Evrope. On kaže da prekid isporuke gasa Poljskoj i Bugarskoj pokazuje da "niko u Evropi ne može da se nada da će održati bilo kakvu normalnu ekonomsku saradnju sa Rusijom".

Zelenski dodaje: "Rusija smatra oružjem ne samo gas, već i svaku trgovinu. Ona samo čeka trenutak kada se može iskoristiti jedno ili drugo trgovinsko područje".

On kaže da Rusija "vidi ujedinjenu Evropu kao metu“ i što prije se svi na kontinentu slože da ne mogu da zavise od Rusije u trgovini, to će pre doći do stabilnosti.

Ukrajinski predsjednik je takođe pozdravio sporazum sa EU o suspendovanju carina i kvota na ukrajinski izvoz, rekavši da Rusija želi da napravi haos na globalnim tržištima - posebno za hranu.

Ukrajinski izvoz bi pomogao stabilizaciji tržišta i podržao ekonomiju zemlje tokom krize, rekao je on.