Oglasio se britanski ministar odbrane.

Izvor: Shutterstock

Britanski ministar odbrane Ben Volas upozorio je da bi ruski predsednik Vladimir Putin, pošto nije uspeo u svojim glavnim ciljevima, naredio svojim trupama da se utvrde i ukopaju, i da postanu "kancerogeni rast" u Ukrajini.

U intervjuu za Sky News u Velikoj Britaniji, on je rekao da Velika Britanija podržava potpuno potiskivanje Rusije iz Ukrajine i ne isključuje podršku Ukrajini u ponovnom preuzimanju Krima, koji je Rusija anektirala 2014. On je rekao:

"Sigurno je slučaj da Putin, pošto nije uspeo u skoro svim svojim ciljevima, može da pokuša da konsoliduje ono što ima. Nekako da se ojača i ukopa kao što je to uradio 2014. I samo da bude neka vrsta kancerogenog rasta unutar zemlje Ukrajine i da ljudima bude veoma teško da ih pomeraju sa tih utvrđenih pozicija. Ako želimo da se to ne dogodi, moramo pomoći Ukrajini da pokuša da skine lom sa kamena i zadrži zamah koji ih gura nazad", rekao je on pa dodao:

"Međunarodna zajednica smatra da Rusija treba da napusti Ukrajinu. Međunarodna zajednica osudila je Rusiju zbog njene invazije na Krim, koja je bila nezakonita 2014. godine, i njene invazije na Donjeck. Stalno smo govorili da Rusija treba da napusti suverenu teritoriju Ukrajine, tako da se to nije promenilo."

Takođe je rekao da predstoji dug put do dolaska ukrajinskih snaga na Krim i da podržavaju suvereni integritet Ukrajine

"Prvo i najvažnije, hajde da izvučemo Rusiju sa mesta gde se sada nalazi u svojim planovima za invaziju. I pomozite Ukrajini da se reši – setite se da je sporazum iz Minska koji je Rusija u suštini pokidala bio usmeren na pokušaj rešavanja te dve okupirane teritorije. Ali ključna stvar je da nastavimo da podržavamo suvereni integritet Ukrajine i njihovu sposobnost da se brane", zaključio je britanski ministar odbrane.