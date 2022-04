Velika Britanija ne želi da pomogne Moskvi i sa njom razmjenjuje zarobljenike, rekao je ministar Vlade.

Izvor: TELEGRAM/UKRAINA24TV/YouTube/screenshot/Al Arabiya English

Britanija ne želi da razmjenjuje zarobljenike sa Rusijom, u slučaju proruskog oligarha i ukrajinskog političara Viktora Medvedčuka za dva britanska borca zarobljena u Ukrajini od strane ruskih snaga.

Sekretar Sjeverne Irske Brendon Luis nije želio da potvrdi za Skaj njuz da li njegova vlada radi na vraćanju vojnika u Veliku Britaniju, rekavši da ne želi da komentariše "pitanja nacionalne bezbjednosti". Objavljen je video snimak dva zarobljena Britanca na ruskoj televiziji, oni su se borili sa oružanim snagama Velike Britanije i bili su dobrovoljci sa ukrajinskom vojskom u borbi protiv Rusije.

Luis je rekao da zarobljenici, nisu ni trebali da budu na teritoriji Ukrajine: "Nije trebalo da budu tamo, nezakonito je biti tamo".

Upitan o mogućnostima razmjene Britanaca za Medvedčuka, koga trenutno drže ukrajinske snage, on je rekao: „Mi zapravo prolazimo kroz proces sankcionisanja ljudi koji su bliski režimu Vladimira Putina. Mi ne želimo da pomažemo Rusiji na taj način", naglasio je on.

"Odgovornost za britanske građane uvijek shvatamo ozbiljno", rekao je on. "Moramo da uspostavimo ravnotežu sa Ukrajinom, zato kažem da se ne putuje ilegalno u Ukrajinu. Oružane snage Ukrajine imaju podršku Ujedinjenog Kraljevstva. Nastavljamo da pružamo tu podršku i to je pravi način da to uradimo", naglasio je.

Luis je ohrabrio ljude koji žele da pomognu Ukrajini da to učine "na pravi način" kroz finansijsku pomoć ili otvaranjem svojih domova za izbjeglice, a ne da "preduzimaju veoma opasne i zapravo nelegalne radnje" i da se bore.