Vladimir Putin se sastao sa generalnim sekretarom UN Antonijom Guterešom u Kremlju.

Izvor: Youtube/ Sky News /screenshot

Ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao u utorak uveče generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu da se mirovni pregovori sa Ukrajinom nastavljaju putem video veze i da se nada da će donijeti "neki pozitivan ishod“. Putin, odvojen od Gutereša bijelim dugačkim stolom, takođe je ponovio svoje ranije tvrdnje da Moskva nije umiješana u navodne zločine koji su se dogodili u Buči ranije ovog mjeseca.

"Rusija je bila žrtva provokacija u Buči, sa čime ruska strana nije imala nikakve veze. Ruske snage nisu imale nikakve veze sa Bučom. Znamo ko je to uradio. Znamo ko je pripremio ovu provokaciju, koja su sredstva koristila. Znamo ko su oni", rekao je Putin tokom sastanka u Kremlju.

Ukrajina je optužila rusku vojsku da je pogubila civile u Buči koju su ruske trupe okupirale nekoliko nedjelja prije povlačenja. Putin je okrivio Ukrajinu za odugovlačenje pregovaračkog procesa, rekao je da neće potpisati sporazum o bezbjednosnim garancijama sa Ukrajinom dok se ne riješe teritorijalna pitanja Krima i Donbasa.

Sastanak Vladimira Putina i Antonia Gutereša Izvor: YouTube/Sky News

"Ipak, razgovori su u toku i odvijaju se onlajn. Nadam se da će nas ovo dovesti do nekog pozitivnog ishoda", rekao je Putin Guterešu.

Ruski lider je takođe naglasio da trenutno nema "direktnih vojnih operacija“ oko opkoljene čeličane Azovstal. "Zaista je jednostavno... Vojne operacije su tu završene. Oni su stali. Dio oružanih snaga Ukrajine koje su bile raspoređene u drugim industrijskim zonama su se predale. Skoro 1.300 ljudi", rekao je Putin.

"Čujemo da tamo ima civila, ukrajinska vojska mora ili da ih oslobodi ili da nastave da se ponašaju kao teroristi poput Islamske države u Siriji", kaže on.

Na temu Donjecke Narodne Republike i Luganske Narodne Republike koje su postale nezavisne, Putin smatra da je ta odluka donešena po analogiji sa odlukom Međunarodnog suda o Kosovu, rekao je na sastanku.

"Veoma sam dobro upoznat, lično sam čitao dokumenta Međunarodnog suda UN o Kosovu. Dobro se sjećam odluke Međunarodnog suda gdje piše da prilikom realizacije prava na samoopredjeljenje određena teritorija bilo koje države nije u obavezi da traži dozvolu od centralnih vlasti da proglasi svoj suverenitet. To je rečeno u vezi Kosova i to je odluka međunarodnog suda. Tu odluku su svi podržali. Lično sam čitao sve te komentare organa SAD, evropskih zemalja, svi su to podržali. Ako je to tako, onda DNR i LNR imaju isto pravo da proglase svoj suverenitet, ne obraćajući se centralnim organima vlasti Ukrajine, jer je presedan napravljen", rekao je Putin.

On je Guteresu rekao da zna da su oni zabrinuti, ali da je cio problem sa Ukrajinom nastao nakon puča 2014. godine.

"Nakon što su vlasti u Kijevu zapravo javno, to želim da istaknem, izjavile da nemaju namjeru da sprovedu Sporazume iz Minska, bili smo prinuđeni da Lugansk i Donjeck proglasimo kao nezavisne", rekao je on.