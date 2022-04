Hrabri Ukrajinac nije prezao od ruskih vojnika - ukrao kamion sa municijom, a kada su ga zaustavili, samo je dao gas i punom brzinom prošao pored njih.

Izvor: YouTube/screenshot/Krishnaraj Rao

Na društvenim mrežama pojavila se priča o neverovatnom podvigu Vitalija Dmitroviča Onoprienka, poznatog i kao Zelenko. Na početku invazije, 26. februara, rat je stigao na njegova vrata, gde je jednog dana zatekao artiljeriju. Prijatelj mu je došao i predložio da, uprkos njegovim godinama, oni budu dostupni ukrajinskim snagama, ali centar za regrutaciju je već bio zatvoren. Rusi su stigli.

Međutim, Zelenko nije odustajao, bitka se vodila veoma blizu njegove kuće i Vitalij priča kako se jednog dana pet ukrajinskih vojnika pojavilo u jednom selu iz obližnje šume. Tražio je od njih da mu daju pušku, ali su mu odgovorili da više nemaju slobodne i rekli mu da pogleda u parkirana i napuštena ruska vozila.

Došli su do poslednjeg u nizu, bio je to kamion Ural. Nakon što je proverio da vozilo nije minirana zamka, ušao je, ali nije našao oružje. Ali to je municija! Momci su se u međuvremenu vratili u šumu da odatle nastave da pucaju na neprijatelje, a Zelenko je smislio plan da nasamari Ruse.

Okrenuo je kamion i krenuo na put pun ruskih kontrolnih punktova. Većinu su prošli bez zaustavljanja jer je pretpostavljao da će stražari pretpostaviti da je njihovo. Međutim, jedna od patrola na putu odlučila je da ga zaustavi. On je samo prošao pored ruskog vojnika i dao gas, nastavljajući punom brzinom napred. Nakon toga uspeo je da sakrije svoj "ratni trofej“ u obližnjoj šumi. Posle mesec dana, Ivankov i obližnja su oslobođeni, a kamion, zajedno sa municijom, predat ukrajinskoj vojsci. Bili su oduševljeni i zahvalili Vitaliju Dmitroviču Onoprienku, a on je nesebično odgovorio: "Nosite ga, momci, ne treba mi“.