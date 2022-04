Video u kojem se vidi majka koja na aerodromu vuče dijete po podu izazvao je oprečna mišljenja!

Izvor: TikTok/Screenshot/cacadoodledoo83

Povoci za djecu postoje već neko vrijeme, a od trenutka kada su se pojavili, izazivaju oprečna mišljenja. Dok jedni to smatraju praktičnim rješenjem pomoću kojeg su djeca roditeljima uvijek "na oku" i sprečavaju da mališani zalutaju i izgube se, drugi su mišljenja da povoci nikako nisu za djecu.

Zamislite kolika se tek prašina podigla kada je na TikToku osvanuo snimak majka koja na aerodromu po podu vuče dijete na povocu?! Video je objavila djevojka po imenu Erika, do sada je pregledan više od 13 miliona puta, a u opisu piše: "Teško je napustiti Kankun... Razumijem te, druže".

Na snimku se vidi majka koja vuče dijete, pretpostavlja se, svog sina, dok ona polako hoda ispred njega, sa maskom na licu.

Pogledajte 00:08 Majka vuce dete na povocu Izvor: TikTok/cacadoodledoo83 Izvor: TikTok/cacadoodledoo83

Društvene mreže gore zbog ovog snimka, a mišljenja ljudi su podijeljena.

"Kao majka, podržavam", "meni uopšte ne djeluje da djetetu to smeta", "haha, i ja bih isto to uradila, a i radila sam", "da dijete plače ili vrišti bila bi druga priča, ovako djeluje OK", neki su od komentara podrške.

"Zaista nisam za osuđivanje majki, ali meni je ovo previše", poručila je jedna žena na TikToku, a drugi su rekli da je "mogla da nosi dijete ako neće da hoda, a ne da ga vuče po prljavom podu".

Nekima je ovo bilo toliko čudno da su pitali "da li je to pravi snimak?" i "kako je moguće da neko vuče dijete, a niko ne reaguje?".