Ruski ministar spoljnih poslova doveo je u pitanje stav Kijeva o pregovorima tokom zajedničke konferencije za novinare sa svojim kazahstanskim kolegom Muhtarom Tileuberdijem.

Izvor: YouTube/printscreen/Sky News

Moskva nije dobila nikakve odgovore iz Kijeva na svoje predloge, izjavio je u petak ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, dodajući da stav Kijeva izgleda kao da Ukrajini uopšte nisu potrebni mirovni pregovori.

Njegove reči usledile su dva dana nakon što je Moskva saopštila da je Ukrajini prosledila "nacrt dokumenta" o mirovnom sporazumu sa konkretnim formulacijama. Kijev je tada potvrdio da je primio dokument i da ga pregleda. Međutim, tada je predsednik Volodimir Zelenski izjavio da nije video nijedan dokument koji sadrži predloge iz Moskve.

"Kada je od predsednika Zelenskog zatraženo da prokomentariše još jednu verziju ruskih predloga, on je rekao da ništa nije dobio. Nije na meni da procenim u kojoj meri on kontroliše situaciju, ali to je samo jasna karakteristika toga gde se sada nalazi proces koji mi zovemo 'pregovori'", objasnio je Lavrov.

Ruski ministar spoljnih poslova doveo je u pitanje stav Kijeva o pregovorima tokom zajedničke konferencije za novinare sa svojim kazahstanskim kolegom Muhtarom Tileuberdijem. Bilo mu je "veoma čudno" da čuje izjave iz Kijeva, uključujući i one od pomoćnika ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koje "sugerišu da im ti razgovori uopšte nisu potrebni", rekao je Lavrov, opisujući pregovarački proces, prenosi RT.

Ranije ove nedelje, savetnik ukrajinskog predsednika Aleksej Arestovič upozorio je da bi mirovni pregovori sa Moskvom mogli biti zaustavljeni ako ruske trupe zauzmu Marijupolj, strateški vredan lučki grad na Crnom moru. U utorak je pomoćnik Zelenskog, Mihail Podoljak, otkrio da nije utvrđen datum za nastavak pregovora.

Na pitanje da prokomentariše ove izjave, Lavrov je rekao da Rusija vidi bilo kakve "ultimatume" kao neprihvatljive.

U četvrtak, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu obavestio je predsednika Vladimira Putina da su ruske snage i milicije republika Donbasa zauzele ceo Mariupolj osim čeličane Azovstal, koju je oko 2.000 ukrajinskih vojnika i nacionalističkih militanata pretvorilo u tvrđavu, uključujući i neonacistički puk Azov, piše RT.

U međuvremenu, ruski i ukrajinski najviši pregovarači održali su u petak nekoliko „dugačkih razgovora“, potvrdio je šef ruske delegacije Vladimir Medinski. On nije precizirao detalje razgovora.