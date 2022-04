Jurij Riženkov je rekao da je situacija u čeličani Azovstal blizu katastrofe, i da je civilima nestalo hrane i vode.

Izvor: Profimedia

Situacija u čeličani Azovstal u Mariupolju je "blizu katastrofe", izjavio je u četvrtak za CNN Jurij Riženkov, generalni direktor Metinvest Holdinga, kompanije koja je vlasnik fabrike.

"Kada je počeo rat imali smo dosta zaliha hrane i vode u skloništima i objektima u fabrici, tako da su civili neko vreme mogli to da koriste i od toga u osnovi preživljavaju. Nažalost, svega im je ponestalo, posebno hrane i svakodnevnih potrepština. Mislim da je sada blizu katastrofe", rekao je Riženkov Džuliji Četerli sa CNN-a.

Riženkov je rekao da je prvobitno bilo dovoljno zaliha za dve do tri nedelje, ali da blokada traje već skoro osam nedelja. On je dodao da oni koji su još tamo "ne odustaju".

Izvršni direktor je rekao da su uspostavili telefonsku liniju za sve ljude u čeličani Azovstal u Marijupolju, i do sada je je njih 4.500 koristilo telefon, dok ostalih 6.000 se nije oglasilo.

"Nadamo se da su još živi, nadamo se da su dobro i nadamo se da će izaći i da ćemo moći da im pružimo svu neophodnu pomoć", rekao je on.

Prema Riženkovu, kompanija je rekla da objekat neće raditi pod ruskom okupacijom: "Naša preduzeća neće raditi pod ruskom okupacijom. Nećemo raditi ovaj posao, nećemo ga pružati. Naravno, Rusi mogu da pokušaju da ponovo pokrenu postrojenja, ali hajde da vidimo da li će to uspeti, sumnjam u to", rekao je on, prenosi CNN.