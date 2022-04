Volodimir Zelenski je u svom obraćanju naglasio da je sitacija i dalje teška u Marijupolju, ali da su se NATO i EU više pomogli, rat bi bio završen.

Izvor: Facebook/screenshot/Володимир Зеленський

Zelenski kaže da je "situacija u Marijupolju i dalje jako teška, ali bez većih promjena". Dodao je da ruske snage blokiraju pokušaje da se organizuju humanitarni koridori.

On je rekao da je "nepoznata sudbina desetak hiljada stanovnika Marijupolja koji su se ranije preselili na teritoriju koja je pod kontrolom Rusije". Zelenski tvrdi da je "znatno povećan intenzitet vatre u smjeru Harkova, u Donbasa i u Dnjepropetrovskoj regiji" i optužio je Rusiju da namjerno gađa stambene zgrade i civile. "To je takva podlost koja će generacijama obilježiti rusku državu kao izvor apsolutnog zla", rekao je on.

Zelenski je uputio oštru poruku zvaničnicima NATO i EU, jer je naglasio da bi se rat već završio da su imali veći pristup oružju.

"Da smo imali veći pristup oružju koje nam je potrebno, koje imaju naši partneri i koje može da se mjeri sa oružjem koje koristi Ruska Federacija, već bismo završili ovaj rat. Mi bismo već obnovili mir i oslobodili svoj teritoriju od okupatora. Jer superiornost ukrajinske vojske u taktici i mudrosti je sasvim očita...", naglasio je ukrajinski predsjednik.

On je dodao da je nepravedno je da je Ukrajina i dalje prisiljena da traži ono što njeni partneri godinama imaju i spremaju.

"Ako imaju oružje koje je potrebno Ukrajini, koje nam treba sada, ako imaju municiju koja nam treba ovdje i sada, njihova je moralna dužnost da pomognu u zaštiti slobode. Pomozite da spasimo živote hiljade Ukrajinaca", kaže on.

"Da smo dobili ovo što sada dobijamo u prvoj nedjelji rata, korist za Ukrajinu i za slobodu u Evropi bila bi veća, siguran sam. A ako sada dobijemo sve što neki partneri planiraju dati Ukrajini u sledećih nedjelja, to će spasiti živote na hiljade ljudi. Nadam se da će partneri čuti ovaj stav i shvatiti da je svaki dan bitan. Svako odlaganje pomoći Ukrajini daje okupatorima priliku da ubiju još Ukrajinaca", poručio je Zelenski.