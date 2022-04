Rusi su pozvali ukrajinsku vojsku da se preda i napusti Azovstal, a naglasili su da ponuda važi samo par sati!

Izvor: Profimedia

Ukrajinske snage nastaviće da brane grad Mariupolj uprkos ultimatumu Rusije, saopštili su u nedjelju zvaničnici Mariupolja. Savjetnik gradonačelnika Mariupolja odgovorio je na zahtjev ruskog Ministarstva odbrane da se ukrajinski vojnici koji se i dalje opiru u dijelu grada treba da se predaju, rekavši da ukrajinske snage nastavljaju borbu.

"Okupatori su u subotu uveče najavili da će obezbijediti ’koridor za predaju‘ za preostale trupe. Ali od danas naši branioci nastavljaju da drže odbranu", rekao je Petro Andriuščenko na Telegramu.

Mariupolj, strateška luka na Azovskom moru, nalazi se u centru napora Rusije da poveže svoje snage na istoku i jugu Ukrajine. Andriuščenko je takođe rekao da se otpor Rusima nastavlja dalje od čeličane Azovstal, gigantskog objekta koji je bio bastion za ukrajinske snage koje se bore u Mariupolju.

"Uprkos želji okupatora da pokažu da je mesto neprijateljstava ograničeno na čeličanu Azovstal, to ne odgovara stvarnosti", rekao je on. "Sinoć je došlo do borbi u ulici Taganrog koja se nalazi pet kilometara od Azovstala."

On je rekao da su "u toku borbi okupatori ponovo teškom artiljerijom granatirali privatne stambene kuće. Nastavljeno je i granatiranje lučkog područja".

CNN koji je prenio vijest nije mogao odmah da potvrdi ove navode.