Mislim da Putin zaista planira da pobijedi u ovom ratu i da planira da pobijedi po svaku cijenu, rekla je Nina Hruščov.

Izvor: Twitter/Printscreen/@SkyNews/@UKRWarSitRep

Praunuka bivšeg sovjetskog lidera Nikite Hruščova upozorila je da bi Rusija mogla biti spremna da upotrijebi nuklearno oružje u Ukrajini. Nina Hruščov, profesor međunarodnih odnosa u Sjedinjenim Državama, rekla je za BBC da vjeruje da će ruski predsjednik Vladimir Putin na kraju učiniti sve što je potrebno da pobijedi u ratu.

"Mislim da Putin zaista planira da dobije ovaj rat i da planira da pobijedi po svaku cijenu. Ako se želi proglasiti pobjeda i on će možda morati da upotrijebi taktičko nuklearno oružje - ne očekujem da će to učiniti", to bi mogla biti jedna opcija za koju bi Rusi mogli biti spremni, rekla je ona.

Taktičko nuklearno oružje nije tako moćno kao rakete dugog dometa sa nuklearnim bojevim glavama, čije su raspoređivanje od strane SAD i Rusije 1960-ih dovelo svijet na ivicu nuklearnog rata tokom Hladnog rata.

Nina Hruščov je politikolog iz Rusije u Novoj školi u Njujorku. Ona je dugogodišnji Putinov kritičar, a u martu, samo nekoliko dana nakon što je počela invazija na Ukrajinu, rekla je da je postiđena razvojem događaja i da bi njen pradeda smatrao napad "prezirom".

"Sa prezirom bi gledao kako ruske trupe napadaju Kijev, grad koji je obnovio posle Drugog svjetskog rata. Čak i ako ste isprovocirani, nećete bombardovati drugu zemlju", prokomentarisala je ona, uz napomenu da Zapad nije dobro odgovorio na krizu, ali da je za napad odgovoran isključivo Putin.

"Putinov potez je orvelovski, teško je više razumjeti šta hoće", izjavila je autorka nekoliko knjiga o Putinu i Rusiji.

Nikita Hruščov je tokom njegovog života bio odan pristalica Josifa Staljina, ali se posle diktatorove smrti borio protiv njegovog nasljeđa. Putin ga smatra glavnim krivcem za to što je Krim svojevremeno dat Ukrajini.