Slike pet tijela pronađenih u podrumu u Buči u Ukrajini, sa vezanim rukama na leđima, očigledno mučenih i pogubljenih, upozorile su svijet na moguće ratne zločine. Ove fotografije, otkrivene prije nešto više od nedelju dana, uključuju sina Galine Matjoško, koja je razgovarala sa novinarima ABC News-a iz manastira u kome je našla utočište.

Ukrajinska majka je rekla da je njen sin Sergej pomagao evakuisanima kada su Rusi stigli.

“Došli su kao uragan, uzrokujući toliko bola. Za šta?. Ne možete ni da zamislite ovaj bol. Moja duša plače. Ne daj Bože da se ovo nekome dogodi”, rekla je Matjoško.

Galina je rekla da ima slike tijela svog sina na svom telefonu. Uprkos bolu, ona ih čuva kako bi svijet vidio šta se desilo njenom sinu.

“Nisam željela da ih izbrišem, željela sam da cio svijet to vidi i zna da je to činjenica. Ne držim ih da bih sebe povrjeđivala, želim da svi znaju da ovo nije lažno. Želim da znaju da je ovo moj sin, da se to desilo meni i mom sinu”, rekla je ona.

Prema njenim riječima, njen sin je pomagao u evakuaciji žena i djece iz kuća u blizini ljetnjeg kampa Buča kada je nestao zajedno sa prijateljem. Tijela oba muškarca pronađena su u podrumu.

“Ne znam koliko je bio tamo, izgubio je pola svoje težine. Ne znam da li su ga hranili ili ne. Kako? Za šta? Odgajala sam ovo dijete za sebe, za radost“, rekla je ona.

Galina je rekla da je u zvaničnom izvještaju policijskih istražitelja navedeno da je njen sin ubijen sa dva hica. Nezvanično kaže da su joj u policiji rekli da su na tijelu pronašli osam hitaca i više rana od noža. Ruski zvaničnici negirali su sve navode o tome šta je pronađeno u podrumu Buče.

Galina je rekla da želi da podijeli poruku sa Vladimirom Putinom.

“Pogledaj šta si nam uradio. Šta je naša krivica? Šta sam pogriješila? Imate djecu; šta ako se isto desi i njima? A kada naši ljudi dođu da vam kažu - sve je to lažno - da li biste im povjerovali?“, upitala je Galina.

Podsjećanja radi, Ursula fon der Lajen, predsjednica Evropske komisije, posjetila je Buču početkom mjeseca i tada je u nevjerici je gledala plastične kese u kojima su bila tijela civila.

"Ovde se dogodilo nešto nezamislivo, Putinova vojska je pokazala svoje okrutno lice“, rekla je uznemireno Fon der Lajen prije nego što je zapalila svijeću u znak počasti poginulim civilima.

Fon der Lajen je obučena u zaštitni prsluk, rekla novinarima u Buči da će Evropska unija učiniti sve da pomogne Ukrajini da preduzme "neophodne korake“ ka članstvu u EU, kako je zatražio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Vidjeli smo bezobzirnost i ravnodušnost kojom su zauzeli grad. Cio svijet tuguje sa Bučanima i oni su ti koji ... brane granice Evrope, brane čovječanstvo, brane demokratiju i zato smo mi sa njima u ovoj važnoj borbi", rekla je ona.