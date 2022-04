Roman Abramovič (50) u svojoj biografiji ima čak tri braka.

Izvor: Profimedia

Ruski milijader Roman Abramovič osim što je moćan i bogat, prema riječima njegove prve supruge Olge Juverne, spreman je da učini sve za ženu koju voli: "Kada se zaljubi, za njega ne postoji ništa drugo osim te osobe", rekla je Olga nakon što ju je ostavio zbog druge. Ali da krenemo redom.

Olga Jurevna Lisova

Roman Abramovič (50) u svojoj biografiji ima čak tri braka. Najbogatiji Rus prvom se suprugom oženio 1987. godine. Tada mu je srce zarobila Olga Jurevna Lisova. Svoju prvu suprugu, inače ćerku visokorangiranog diplomate, upoznao je u jednom restoranu, a njihova ljubav brzo je planula.

Nakon samo osam nedjelja počeli su da žive zajedno, a ubrzo su svoju vezu odlučili da krunišu i brakom. Tada 20-godišnji Abramovič držao se tradicionalnih običaja pa je ruku svoje tri godine starije izabranice isprosio od njene majke. Olga je odmah pristala, a i ona i majka bile su impresionirane Abramovičevom potezom. Ali, Romanova porodica brak nije odobravala.

Smetalo im je to što je Olga već imala dijete, tada dvogodišnju djevojčicu Nastju, koju je dobila tokom jedne afere. Do vjenčanja je ipak došlo, a tri godine kasnije par se odlučio na razvod, i to dobrovoljno, samo kako bi mogli da emigriraju u Kanadu. Snagu da govori o njihovom braku Olga je smogla tek 10 godina nakon razvoda, kada je Roman i drugu suprugu, Irinu Vjačeslavovnu, ostavio zbog treće - fatalne Daše Žukove.

Irina Vajčeslavovna Malandini

Ali, njihove planove poremetila je stjuardesa Irina Vajčeslavovna Malandini. U nju se Abramovič zaljubio neposredno prije nego što je stekao ogromno bogatstvo za vrijeme ruskog privatizacijskog buma. Vjenčali su se samo godinu dana nakon Romanova razvoda od Olge, koja se nedugo nakon kraha braka udala za pijanistu Stefana Stefanoviča.

Drugusuprugu Abramovič je upoznao iznad oblaka, i to doslovno. Irina ga je usluživala tokom jednog leta dok je sjedio u prvoj klasi. Njihov prvi susret na Irinu nije ostavio utisak, štaviše svojim koleginicama nakon leta povjerila se da je Abramovič bio prilično dosadan.

Izvor: Profimedia

Ali, pet mjeseci nakon fatalnog susreta u avionu Irina je ostala trudna noseći njihovo prvo dijete. Par je u braku proveo 16 godina, a tokom zajedničkog života rodilo se i petoro djece. Nakon razvoda starateljstvo nad djecom dobila je Irina.

Za brojne nesuglasice u braku navodno je bila kriva Romanova opsednutost poslom, a naročito opsednutost fudbalskim klubom "Čelzi", kojeg je 2003. godine kupio za 140 miliona funti. Nakon 16 godina braka Roman je drugoj supruzi morao da isplatiti 150 miliona funti i bila je to jedna od najskupljih brakorazvodnih parnica ikada.

Irina je angažovala advokate iz Velike Britanije. Nije ga tužila, ali da jeste, pričalo se da mu je mogla uzeti polovinu bogatstva vrijednog 11 milijardi funti.

Daša Žukova

Roman Abramovič, koji se nalazi na 139. mjestu Forbesove liste najbogatijih ljudi na svijetu, ovih je dana najavio i svoj treći razvod. Rastaje se i od Daše Žukoves kojom je bio deset godina u braku.

U braku, koji su dugo vremena skrivali, dobili su i dvoje djece - sina Arona Aleksandra i ćerku Leu. Za vrijeme Abramovičevog razvoda od bivše supruge, svestrana Daša postigla je veliki uspjeh na tržištu umjetnina. Njen život odvija se na relaciji Moskva - Los Anđeles - London. Zime provodi u popularnom St. Bartsu, a ljeta na Sardiniji.

I sama je odrasla u bogastvu - njena majka Jelena je naučnica, dok je otac Aleksander Žukov milioner koji se obogatio u poslovima s naftom. Uživala je u raskoši od djetinjstva, a diplomirala slovenske jezike na Univerzitetu Santa Barbara i homeopatiju u Londonu. Za Romana je bila poseban izazov jer je u trenutku kada ju je upoznao bila u vezi sa lordom Fredijem Vindzorom.

Izvor: Profimedia

Daša je poznata kao velika strastvena kolekcionarka umjetničkih djela, a bogati Rus bio je spreman da učini sve za njenu ljubav - poklonio joj je Đakometijevu skulpturu vrijednu 14 miliona dolara, kao i kolekciju od 40 slika ruskog umjetnika Ilje Kabakova. Sve to nije bilo dovoljno, govorilo se da joj je dosadio život u sjenci čovjeka koga zanimaju samo fudbal i novac.

Razvod od ruskog oligarha Daši nije teško pao, a posebno jer joj bankovni račun postao bogatiji za tako veliku sumu da o novcu više ne mora da brine do kraja život. Samo nekoliko mjeseci nakon što je razvod objavljen viđena je u društvu, novog mlađeg, milijardera. Naslednik grčkog brodovlasničkog carstva Stavros Nijarkos, ubrzo joj je postao suprug a dobili su i sina Stavrosa.

Osim u umjetnine ulaže i u nekretnine, pa je tako navodno 2010. godine u Los Anđelesu kupila dvorac vrijedan 19,5 miliona dolara. Ostaje da vidimo koliko će ovaj razvod koštati ruskog milijardera.