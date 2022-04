Vladimir Žirinovski, ultranacionalistički političar koga su mnogi karakterisali kao stub političkog sistema Kremlja, preminuo je u sredu u 75. godini.

Predsedavajući Donjeg doma ruskog parlamenta, Vjačeslav Volodin, rekao je u sredu poslanicima ruske Dume da je Žirinovski preminuo "posle teške i dugotrajne bolesti". Podsetimo, rusko ministarstvo zdravlja sopštilo je da je Žirinovski 2. februara hospitalizovan na lečenje zbog korona virusa.

On je bio lider Liberalno-demokratske partije Rusije, glavne ruske nacionalističke partije, Žirinovski se više puta kandidovao protiv na ruskim predsedničkim izborima kao oponent Vladimiru Putinu. Uprkos tom rivalitetu, mnogi su navodili da je on bio ključni igrač u Putinovom sistemu "kontrolisane demokratije". Taj sistem je podrazumevao da postoje političke opcije koje su opozicija, dok su ujedno i lojalne Kremlju.

Prema rečima analitičara, on je imao veliku podršku nacionalista u Rusiji koji su bili njegovi glasači, ali su zdušno podržavlai politiku koju vodi Vladimir Putin.

"Bio je prvi populista modernog evropskog tipa. U Putinovo vreme on je postao vitalan jer je usmeravao glasove birača krajnje desnice ka Putinu. Čineći to Žirinovski je dao glas nacionalističkim, šovinističkim i imperijalističkim impulsima i založio se za ponovno ujedinjenje Rusije sa onim što je smatrao istorijskim ruskim zemljama u Ukrajini, Belorusiji i Kazahstanu", rekao je Andrej Kolesnikov, viši saradnik straživačke organizacije Karnegi moskovskog centra.

On je 27. decembra održao govor u parlamentu koji je, kako se činilo, nagovestio rusku invaziju na Ukrajinu, predviđajući da će prekretnica u istoriji zemlje nastupiti 22. februara, dok su akcije ruske vojske u Ukrajini počele svega dva dana kasnije, 24. februara.

"Ovo neće biti mirna godina. Ovo će biti godina kada Rusija konačno ponovo postane velika zemlja i svi moraju da zaćute i poštuju našu zemlju", rekao je tada Žirinovski.

Kandidovao se za predsednika šest puta, nikada nije osvojio više od 10 odsto glasova, ali je postavio jeziv ton u politici zemlje. I imao je talenat da kaže ono u šta su visoki ruski zvaničnici naizgled verovali, ali su se plašili da kažu javno - 2016. godine uzviknuo je "Bože čuvaj cara!" nakon što je od Putina dobio državni orden za zasluge.

"Bože, čuvaj Cara! Jak, suveren, caruj u slavu, za našu slavu! Vladaj strahu neprijatelja, Care pravoslavni. Bože čuvaj Cara!"

Posle pobede Putina na izborima 2018. godine, Žirinovski je tačno predvideo da će Kremlj uskoro ukinuti ustavno ograničenje od dva uzastopna predsednička mandata.

"To je to. Sada je tu doživotno", rekao je on tada.

Detinjstvo i početak političke karijere

Vladimir Volfovič Žirinovski je rođen 25. aprila 1946. godine u Sovjetskom Kazahstanu. Njegov otac, koji je bio Jevrej, deportovan je iz zapadne Ukrajine nakon što ju je zarobio Staljin; njegova majka je bila etnička Ruskinja. Žirinovski je započeo svoju karijeru kao advokat, ali čim je sovjetski sistem dozvolio određeni stepen političkog pluralizma, brzo se pridružio demokratskom vrtlogu novonastale, nezavisne Rusije. Godine 1989. bio je suosnivač Liberalno-demokratske partije, koja je, uprkos svom imenu, postala glavna nacionalistička partija u zemlji i značajna politička snaga. Kao drsko angažovan govornik, brzo je stekao ugled, zalažući se za očuvanje Sovjetskog Saveza i upozoravajući da će njegov raspad dovesti do krvoprolića.