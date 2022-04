Portparol Kremlja je reagovao na Bajdenovu izjavu da se Vladimiru Putinu treba suditi za ratne zločine.

Izvor: Profimedia

Džo Bajden je juče zatražio da se Vladimiru Putinu sudi za ratne zločine i rekao da će tražiti dodatne sankcije nakon prijavljenih zločina u Ukrajini. "Videli ste šta se dogodilo u Buči", rekao je tada Bajden.

Danas se portparol Kremlja Dmitrij Peskov obratio novinarima povodom ove izjave. On je istakao da nije tačno da su ruske snage počinile ratne zločine pogubljenjem civila u Buči i da je to "monstruozan falsifikat" sa ciljem da "ocrni" rusku vojsku: "To je jedan dobro režiran, ali tragičan "šou program".

"Još jednom pozivamo međunarodnu zajednicu, ne vodite se emocijama već razmišljajte svojom glavom. Uporedite činjenice i shvatite sa kakvim monstruoznim falsifikatorom imamo posla" rekao je on.

Rusija ne odbacuje mogućnost susreta Putina i ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, rekao je Peskov, ali je naglasio da do sastanka može da dođe tek kada se napravi zajednički dokument.

Peskov je odbio da komentariše napredak mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, za koje se navodi da će se danas nastaviti putem video veze, prenela je novinska agencija Interfaks.