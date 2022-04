Ukrajinski predsjednik je u svom kasnom obraćanju rekao da će svi ruski govornici i lažovi da završe u zatvoru.

Izvor: Facebook/printscreen/Володимир Зеленський

Volodimir Zelenski je svoj govor posvetio ruskoj vojsci i vojnoj komandi, i poručio im da će provesti život iza rešetaka po okončanju sukoba.

"Sve Olge Skabejeve, večernji glasnogovornici, frontalni lažovi i njihovi šefovi u Moskvi treba da upamte: kraj vašeg života biće iza rešetaka. U najboljem slučaju", rekao je Zelenski, koji je imenom naveo rusku TV voditeljku Olgu Skabejevu, koju mediji nazivaju "Putinovom čeličnom TV damom".

"Sada je 2022. godina i imamo mnogo više oružja i alata od onih koji su korišćeni kada su gonili naciste posle Drugog svjetskog rata." Zelenski je rekao da Ukrajina "čini sve da što prije identifikuje svu rusku vojsku koja je umiješana u ove zločine".

On je naglasio da sve umiješane u zločin treba kazniti i da će to biti zajednički rad Ukrajine, Evropske unije i međunarodnih institucija, posebno će biti posla za Međunarodni krivični sud. "Svi zločini okupatora su dokumentovani. Obezbijeđena je neophodna proceduralna osnova za privođenje ruske vojske pravdi za svaki zločin koji počine..." kazao je on.

"Doći će vrijeme kada će svaki Rus saznati potpunu istinu o tome ko je od njihovih sugrađana ubijao. Ko je naređivao.