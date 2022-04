Komentarišući rat u Ukrajini, američka zvaničnica Lora Kuper navela je da Rusija, uprkos obećanjima da će smanjiti vojnu aktivnost u pojedinim područjima, nastavlja sa napadima na civile.

Lora Kuper, zamjenica pomoćnika američkog sekretara za odbranu zadužena za Rusiju, Ukrajinu i Evroaziju u intervjuu za Glas Amerike rekla je da "u interesu Srbije nije da bude partner ruskoj vojsci, koja napada civilno stanovništvo u Ukrajini".

"Iskreno, nije u interesu Srbije da bude partner sa vojskom koja trpi tako očigledne neuspehe na ratištu, sa tako neverovatno niskim moralom, vojska čije vođe ne veruju svojim vojnicima, gde se oprema kvari. Pretpostavila bih da bi Srbija donela najsmisleniju odluku u kontekstu budućih vojnih odnosa i kapaciteta po kojoj je besmisleno imati Rusiju kao dobrog partnera“, navela je Kuper.

Komentarišući rat u Ukrajini, američka zvaničnica navela je da Rusija, uprkos obećanjima da će smanjiti vojnu aktivnost u pojedinim područjima, nastavlja sa napadima na civile. Ona je dodala da je sigurna da narod Srbije može svojim očima da posmatra narod Ukrajine i da razume sa kakvim se razaranjem suočava i da želi da ga podrži.

Kuper je ocenila i da se ne može izjednačavati napad bez povoda jedne sile na demokratski izabranu vladu sa vojnom intervencijom NATO-a u SR Jugoslaviji 1999. godine.

"To se apsolutno ne može izjednačavati. Ono što sad vidite je da je velika sila odlučila da napadne demokratski izabranu vladu bez ikakvog povoda i pokušava da okupira značajne delove te zemlje, dok bombarduje civilno stanovništvo i ometa isporuku humanitarne pomoći. Aposolutno nije jednako. I sigurna sam da narod Srbije može svojim očima da posmatra narod Ukrajine i da razume sa kakvim razaranjem se suočava i da želi da ga podrži", rekla je ona za Glas Amerike..

Da li se Putin može zaustaviti?

Kuper je navela da su uvedene ekonomske sankcije su veoma važne u slanju ubedljive poruke Putinu i njegovom najužem krugu.

"Efekti sankcija sada postaju vidljivi. Biće još bolnih posledica sankcija i ograničavanja izvoza. I moramo da pratimo te posledice i da nastavimo da pojačavamo pritisak u ekonomiji. I mislim da ne možemo da potcenimo stepen do kojeg će to imati uticaja. Međutim, već vidimo kod stanovništva u Rusiji da posledice sankcija postaju sve vidljivije. Upravo sam čitala izveštaje da tržišta ostaju bez ključnih proizvoda", rekla je ona i dodala:

"Kako rusko stanovništvo, oligarsi koji okružuju Putina i koji su bili na meti sankcija, budu osećali ovaj pritisak, oni će sami vršiti pritisak na režim", navodi Kuper.

Cilj Rusije

"Prvobitni cilj Rusije bio je da da zameni demokratski izabranu vladu u Kijevu. I mi to znamo jer smo videli obaveštajne podatke. U stvari, delili smo ih sa celim svetom dok smo ih otkrivali. Gotovo bi se moglo reći da je svet znao više o ruskim planovima i motivima od ruskih vojnika. Oni su poslati u Ukrajinu da opkole Kijev, gađaju važne gradove i preuzmu kontrolu nad ključnom teritorijom. Naišli su na žestok otpor ukrajinskih oružanih snaga, uz kapacitete koje je obezbedio Zapad, što je iznenadilo ruske snage i nateralo ih da promene svoje planove. Ali to ne znači da su odustali. To samo znači da su privremeno promenili svoj pristup kako bi dobili na vremenu da se pregrupišu", rekla je Lora Kuper.