Nekadašnji predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev podržava ulazak Ukrajine u EU, i želi joj da postane članica, ali postoji jedan problem...

Izvor: Profimedia

Dmitrij Medvedev je na društvenim mrežama objasnio situaciju između Ukrajine, Evropske unije i NATO saveza. Na šaljiv način je pokazao kakva je ukrajinska pozicija, i uporedio odnos Ukrajine i NATO-a sa odnosom žene i muškarca: "Stvarno je željela da odmah uđe u NATO. A i ona je pitala, tražila, molila, molila, ali onda je došla sebi. Čini se da je shvatila da je NATO ne želi. Još nema uslova, mnogo je strahova u vezi sa takvim brakom".

Od tog odnosa sa Alijansom zavisi i članstvo Ukrajine u Evropsku uniju, tvrdi on. "Sada Ukrajina ponovo želi u EU. Više nego ranije. I sve bi bilo u redu. Naš stav je poznat Ukrajincima: ako postoji takva želja, pridružite se, bila bi čast da dobijete članstvo", smatra Medvedev.

Postoji samo jedan problem, ističe on, a to je iskustvo poslednjih godina sa Crnom Gorom i Makedonijom koje pokazuje da se ulazak u EU dobija kroz članstvo u NATO, jer su one su međusobno zavisne organizacije.

"U NATO-u, kao što znate, komanduje Vašington. Kao što Brisel komanduje u EU. Ali u NATO-u je Vašington glavni, a sam NATO je stariji partner u odnosima sa EU, zreliji, rođen 1949. godine, za razliku od još mlade, 30-godišnje Evropske unije. Dakle, Briselom u cjelini komanduje i Vašington, iako Brisel to ne voli da prizna", napisao je Medvedev na Telegrafu.

Postavio je pitanje kako ući u EU bez NATO-a, i naglasio da za to ne postoje šanse.

U tom kontekstu Medvedev je podijelio jednu istorijsku pripovjetku iz nedavne prošlosti koju je ispričao V.S. Černomirdin. "U periodu dok je bio ambasador u Ukrajini, navodno su ga pitali kada će Ukrajina u EU? Vrlo brzo je odgovorio: Odmah posle Turske. A kada je Turska? upitao je. Turska? Nikada...", napisao je Medvedev.