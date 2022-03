Pitanje slabljenja mentalne oštrine je vrlo ozbiljno. O Bajdenu se, naravno, već govorilo na ovu temu - posebno tokom njegove kampanje za predsednika 2020. Ali njega je njegov tim efikasno zaštitio od previše direktnih susreta sa štampom, ili čak sa javnošću.

Izvor: Profimedia

Britanski novinar Dominik Loson prozvao je javno predsednika SAD Džoa Bajdena kako je izgubio razum naglasivši da posledice "mogu biti smrtonosne".

"Nakon što je Vladimir Putin poslao rusku vojsku u Ukrajinu, bilo je mnoštvo izveštaja - neki se pripisuju obaveštajnoj službi SAD - tvrdeći da je šef Kremlja 'poludeo', ili da je 'bolestan'. Odbacujući takve spekulacije, napisao sam ovde da Putin nije izgubio razum i da je bio isti gangster kakav je oduvek bio: 'Što se tiče toga da je bolestan: da li izgleda krhko, slabo ili čak konfuzno? Mislim da nije'. Nažalost, ovo su legitimna pitanja koja treba postaviti predsedniku Džou Bajdenu, lideru slobodnog sveta, tokom najopasnije tenzije između Istoka i Zapada od kubanske raketne krize pre 60 godina. Za razliku od njegovog kolege iz Moskve, reči 'slab, kolebljiv i konfuzan' zaista se odnose na stanara Bele kuće", napisao je Loson u svom autorskom tekstu za "Dejli Mejl".

Prema njegovim rečima, da je ovo povezano isključivo sa fizičkom slabošću kod 79-godišnjeg Bajdena, to ne bi predstavljalo veliki problem: predsednik koji je predvodio najveću svetsku vojnu silu skoro do kraja Drugog svetskog rata, Frenklin Ruzvelt, bio je u invalidskim kolicima.

"Pitanje slabljenja mentalne oštrine je mnogo ozbiljnije. O Bajdenu se, naravno, već govorilo na ovu temu – posebno tokom njegove kampanje za predsednika 2020. Ali njega je njegov tim efikasno zaštitio od previše direktnih susreta sa štampom, ili čak sa javnošću – strategija koja je izgledala mnogo manje upitno jer se kampanja odvijala tokom pandemije korona virusa.



Ali poslednjih dana i nedelja, narasli su dokazi da Bajdenovo poimanje politike, ili čak stvarnosti, slabi. A po pitanju rata i mira, posledice mogu biti smrtonosne. Najsvežiji primer je bio u subotu, kada je predsednik održao govor u Varšavi posvećen ratu u Ukrajini i onome što bi trebalo da bude odgovor Zapada. Zvanični tekst, unapred uručen od Bele kuće, bio je odličan. Moje pohvale timu koji je to napisao. Međutim, pred sam kraj, predsednik je pogrešio kada je rekao ono što mu je na umu u odnosu na Putina: 'Zaboga, ovaj čovek ne može da ostane na vlasti'. Drugim rečima, pozvao je na smenu režima u Rusiji", napisao je britanski novinar.

On naglašava da bi bilo od koristi za ceo svet da Putin napusti scenu, ali ispravna strategija američke administracije bila je da ne pothranjuje tvrdnje Kremlja koji svojim građanima govori da Zapad želi da odlučuje o budućnosti Rusije i da je vlada u Ukrajini na neki način agent te želje da se prema Rusiji odnosi kao prema "vazalu Amerike".

"Medijski tim Bele kuće dao je sve od sebe da ograniči nastalu štetu, tvrdeći da Bajdenova primedba 'nije bila u zvaničnom tekstu govora' i insistirajući da je 'predsednikova poenta bila da Putinu ne može biti dozvoljeno da vrši vlast nad svojim susedima'. On nije razgovarao o Putinovoj moći u Rusiji. Zaista, ko zna na šta je mislio? Ali ruski državni mediji su se uhvatili toga, prikazujući Bajdenove nenapisane opaske iznova i iznova - kao da dokazuju Rusima da je prava američka igra bila smena sopstvenog lidera. Ili kako je Putinov portparol Dmitrij Peskov rekao: 'Nije na predsedniku SAD i na Amerikancima da odlučuju ko će ostati na vlasti u Rusiji'. I koliko god bismo inače želeli da je drugačije, Putin ostaje popularan među svojim narodom, možda čak i više kao rezultat invazije na Ukrajinu - iako je to katastrofalna greška. Kako je istakao predsednik američkog Saveta za spoljne odnose Ričard Has, Bajdenovo otvoreno osporavanje Putinove vladavine 'pojačaće Putinovu sklonost da ovo vidi kao borbu do kraja'", napisao je Loson za "Dejli Mejl" i dodao kako je ovo samo poslednja u nizu nedavnih takvih "pogrešnih izjava".

"Prošle nedelje, upitan o izgledima da Rusija koristi hemijsko oružje u Ukrajini, Bajden je odgovorio da bi to 'izazvalo istovetan odgovor', ako to učini. Šta je to značilo? Da li bi SAD napale Rusiju takvim oružjem? Da li bi Bajden isporučio to oružje Ukrajincima? Istina, niko nije tačno znao šta je predsednik mislio, verovatno uključujući i njega samog", piše Loson.

Podseća da je zvanični stav da SAD i NATO, iako pružaju vojnu pomoć, neće staviti nijednog svog vojnika na zemlju u Ukrajini (ili čak u vazduh, pošto su odbili zahtev predsednika Zelenskog za zabranu letova nad Ukrajinom kako bi se poništila prenja ruskog vazduhoplovstva).

"Ali tokom posete američkim trupama u Poljskoj prošle nedelje, Bajden im je, govoreći o ratu u Ukrajini, rekao: „Videćete kada budete tamo… videćete žene, mlade ljude kako stoje u srednji, ispred prokletog teka, govoreći: 'Ne idem.' ' Ako je to nešto i značilo, značilo je da je predsednik mislio da će te američke trupe uskoro biti u Ukrajini. Bela kuća je ponovo požurila da ublaži novonastalu štetu: "Predsednik je bio jasan da ne šaljemo američke trupe u Ukrajinu i nema promene u tom stavu.“ U stvari, Bajden je na kraju svog nedavnog govora izneo sličnu improvizovanu sugestiju o neposrednoj umešanosti američkih trupa — što, začudo, mediji nisu preneli. Ono što je u velikoj meri bilo posvećeno krizi u Ukrajini, zaključio je pozivom: „Neka Bog zaštiti naše trupe. Idite po njih!' Nećete se iznenaditi kada saznate da poslednje tri reči nisu bile u zvaničnom tekstu govora. Jer, u ovom kontekstu, 'Idite po njih!' mogao samo da sugeriše da su te trupe gurnute u bitku . . . u Ukrajini", piše britanski novinar.

Na sreću, kaže on, SAD, za razliku od Rusije, nisu pod vlašću neupitnog diktatora pa Bajden ima tim oko sebe koji može da ograniči bilo kakvu štetu koju on sam napravi.

"Ali neophodno je, koliko god neprijatno ili čak neukusno, zapitati se šta se dešava u glavi najmoćnijeg čoveka sveta. Ovo je uradio dr Greg Ganska prošle godine. Doduše, Ganska je bivši republikanski kongresmen, a samim tim i politički protivnik. Ali ranije je imao karijeru u medicini, kao i u američkoj vojsci. U svakom slučaju, Ganska je ispričao kako je, kada je 1997. sedeo za istim stolom na ručku sa tadašnjim senatorom Bajdenom, ovaj bio „duhovit i šarmantan, bez mucanja ili nepotpunih misli. Veoma me boli kada vidim nazadovanje predsednika Bajdena i to me brine'", citira njegove reči Loson.

Nakon što je dao brojne primere nedavnih zbrkanih i nekoherentnih Bajdenovih izjava, uključujući neuspeh da se seti imena brojnih ključnih pojedinaca (kao što je njegov sopstveni sekretar za odbranu, Lojd Ostin, koga je Bajden očajnički opisao kao 'tip koji vodi tu odeću tamo“), Ganska je citirao "prijatelja neurohirurga“ koji je primetio da je Bajden pretrpeo dva intracerebralna krvarenja i da je imao operaciju aneurizme mozga.

"Neurohirurg je rekao: 'To može da uzme svoj danak koji se pojavi tek kasnije, posle operacije.' Nije iznenađujuće, s obzirom da je republikanac, da je Ganska uporedio Bajdenove slabe mentalne sposobnosti sa mentalnim sposobnostima Donalda Trampa, rekavši: „Tramp nije senilan i njegov mozak je relativno oštar, sviđalo vam se šta govori ili ne." Međutim, kada je reč o Rusiji i Ukrajini, Zapadu je bolje da ima senilnog Bajdena nego Trampa. Bivši predsednik odavno ima nepokolebljivo, da ne kažem amoralno, divljenje prema Putinovom gangsterizmu", piše Loson.

Uoči invazije na Ukrajinu, poseća on, Tramp je pohvalio Putinovu 'genijalnost' u njegovim odnosima sa tom zemljom: veličao je ono što je opisao kao Putinovu rečenicu: 'Ući ćemo i pomoći ćemo miru.' Morate reći da je to prilično pametno.'

"Kakve god da su Bajdenove očigledni propusti, njegova administracija je koordinisala sa NATO-om i G7 (u vezi sa vanrednim sankcijama Rusiji) na način na koji Tramp to nikada ne bi uradio - i, zaista, možda nije ni želeo da uradi. Bajdenovo srce je, barem, na pravom mestu. Njegova glava, ne toliko", zaključio je britanski novinar.