Mogući plan izneli su stručnjaci sa Kraljevskog instituta ujedinjenih službi (RUSI) Sem Kreni-Evans i dr Sidhart Kaušal za britanski Telegraf.

Rusija planira munjevito napredovanje iz južne Ukrajine kako bi se spojila sa drugim bataljonima i opkolila vojsku Vladimira Zelenskog, tvrdeći da je pobedila u ratu, upozorili su vojni stručnjaci britanski Telegraf.

"Nedavno masovno gomilanje ruskih pomorskih snaga u Crnom moru, koje izgledaju spremne da pokrenu amfibijski napad na primorski grad Odesu, moglo bi biti prevara, lažna priprema za napad koji je osmišljen da odvrati ukrajinske generale od nove tajne taktike", kažu vojni analitičari.

Umesto da napadne Odesu, sedište ukrajinske mornarice, stratezi veruju da će Rusija nastaviti da "zaobilazi" obližnji Mikolajev, napredujući na sever pre nego što krene na istok da napadne ukrajinsku vojsku, koja je uglavnom blizu Donjecka i Luganska.

"Ako su ruski generali osmislili takvu strategiju, to znači da zauzimanje velikih gradova ne smatraju ključnim vojnim ciljevima, već žele da opkole ukrajinsku vojsku kako bi "demilitarizovali" zemlju. To je jedan od ciljeva na kojem Vladimir Putin insistira od početka rata", rekli su stručnjaci, a prenosi britanski Telegraf.

Prevara na Crnom moru?

"Granatiranje Odese sa ratnih brodova u četvrtak i amfibijski brodovi koji pristižu u Crno more sugerišu, po mom mišljenju, da Rusi pokušavaju da obmanu učine još ubedljivijom", rekao je dr Kaušal.

U Crnom moru su se nedavno okupili brojni desantni amfibijski brodovi koji mogu da prevezu hiljade ljudi, zajedno sa 30-ak ruskih ratnih brodova i podmornica. Izveštaj istraživačkog centra za odbranu i bezbednost "Not Out of the Voods Iet kaže": "Procena operativne situacije u Ukrajini sugeriše da će fokus na opkoljene gradove kao što su Kijev, Nikolajev i Mariupolj verovatno privući više nego što otkriva."

"Dok je Rusija prvobitno planirala brzu invaziju kako bi zauzela Kijev, sporo napredovanje ruske vojske može značiti da su generali promenili svoje mete u izveštaju", dodaju vojni analitičari.

Tri signala novog plana Rusije

"Prvo, ruska 58. kombinovana armija i 2. armija, koje su se kretale severno od Krima, počele su da se kreću na istok i mogle su da se povežu u Polohiju, gradu u regionu Zaporožja, sa ruskim separatistima i Osmom kombinovanom armijom koja se kreće zapadno od Donbasa", rekao je Kaušal.

Tada su Prva gardijska tenkovska armija i Šesta kombinovana armija zaustavile pokušaje da zauzmu severoistočni grad Harkov, fokusirajući se umesto toga na napredovanje na jug i zapad kod Poltave, piše britanski Telegraf.

Navodi se da izgleda da ruska 20. gardijska motorizovana divizija ima sličnu nameru da zaobiđe Nikolajev, ali umesto da napreduje ka Odesi, mogla bi da krene na sever, verovatno da zauzme oblast zapadno od reke Dnjepar.

"Ovakvo rusko napredovanje na takozvanim spoljnim linijama, gde bi ukrajinske snage bile napadnute iz više pravaca, sprovodi se u nadi da će podeliti i time oslabiti ukrajinsku vojsku“, zaključuju analitičari.