Kako je moguće da su iskusni vojni stratezi ali i sam Vladimir Putin potpuno previdjeli ovo?

Dok ruska invazija na Ukrajinu traje mnogi se pitaju, ne ulazeći u opravdanost same agresije, zbog čega ruska vojska sporo napreduje, ako se zna da je mnogo bolje opremljenija ali i brojnija od ukrajinske. Da li je greška napravljena tokom same invazije ili je učinjena zapravo prije toga? Jedan od onih koji smatraju da je Vladimir Putin napravio stratešku grešku prije početka same invazije je i Piter Suću u svom autorskom tekstu za "19fortyfive."

Prema njegovim riječima, Putinova greška je toliko velika i značajna da bi zbog nje mogao da izgubi rat u Ukrajini.

"U ratovanju, tajming je suptilna zvijer – a čak i prije nego što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, bilo je izvještaja da je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin čekao završetak Olimpijskih igara u Pekingu 2022. Viši zvaničnici Bajdenove administracije i evropski zvaničnici rekli su za Njujork tajms ranije ovog mjeseca da je u obavještajnom izvještaju čak sugerisano da je Kina zatražila od Rusije da odloži svoju invaziju do ceremonije zatvaranja utakmice. Putin i kineski predsjednik Si Đinping sastali su se 4. februara, prije početka igara, dok je Rusija pokrenula invaziju 24. februara – samo četiri dana nakon završetka Olimpijskih igara", navodi on.

On kaže da, ako je istina da je Putin čekao, onda bi ta odluka mogla da izazove još veće probleme ruskim snagama u narednim nedjeljama.

"Kasno zimsko odmrzavanje će uskoro dovesti do 'rasputice', ruskog izraza za dva godišnja doba – proljeće i jesen – kada je putovanje neasfaltiranim putevima preko ogromnih ravnica zemlje postalo teško zbog blatnjavih uslova. Riječ se doslovno prevodi kao 'odmrzavanje', ali je počela da znači 'vrijeme bez puteva'", rekao je on.

Prema njegovim riječima kretanje oklopne mehanizacije u zimskim mjesecima uvijek može biti komplikovana stvar, čak i danas.

"U stvari, ruska invazija na Ukrajinu je možda bila odložena jednostavno zato što tlo nije bilo dovoljno čvrsto zamrznuto u januaru. Prema američkim procjenama, 'vrhunac smrzavanja' za zemlju u Ukrajini bi bio oko 15. februara, ali je Rusija čekala devet dana da izvrši udar. Čak i u nedjeljama koje su prethodile invaziji, ruski tenkovi su bili praktično poplavljeni blatom u regionu Rostov blizu jugoistočne granice sa Ukrajinom, zbog prilično blage zime. Slike objavljene na društvenim mrežama pokazuju da je skoro desetak tenkova, uključujući starije T-72, zaglavljeno u dubokom blatu. Situacija je bila toliko loša da je doveden građevinski kopač da pomogne u oslobađanju ruske ratne mehanizacije", rekao je on i dodao da ruskoj vojsci nije nepoznata “rasputica”.

“Ruska vojska trenira po svim vrstama vremenskih prilika, njihovi ciklusi obuke se protežu tokom cijele godine, tako da su upoznati sa promjenljivim uslovima na terenu“, rekla je za “Foreign Policy” Dara Masikot, viši istraživač politike u “Rand Corporation”, specijalizovana za pitanja ruske odbrane.

Takođe treba dodati da su neki od najhladnijih dana koji su bili ove zime zapravo “pogodili” region tek početkom marta, nakon što je počela ruska invazija.

"Kao rezultat toga, mnoge ruske trupe su bile prinuđene da spavaju u vozilima koja se ne griju, zbog ograničenih zaliha goriva, što je značilo da su motori morali da budu ugašeni. Iako je ruska vojska možda navikla da se nosi sa blatom na obuci, to ne znači da će biti spremna za to u narednim danima i nedjeljama. Putin je vjerovatno očekivao da će do tada već biti u Kijevu, a umjesto toga njegovi tenkovi će morati da se nose sa blatnjavim uslovima koji su ometali i prošle osvajače. Zna se da je rasputica pomogla da se Novgorod spase od osvajanja tokom mongolske invazije u 13. veku, dok su Napoleonove snage bile u velikoj mjeri usporene zbog blata tokom francuske invazije na Rusiju 1812. Višemjesečna rasputica je svakako usporila njemačko napredovanje tokom bitke za Moskvu u jesen 1941. i pomogla da se spriječi okupacija glavnog grada tadašnjeg SSSR-a", navodi on.

Ostala je zabilježena rečenica jednog njemačkog generala koji se požalio na teškoće tokom napada na Moskvu.

“Putevi su brzo postali ništa drugo do kanali blata bez dna, duž kojih su naša vozila mogla da napreduju samo brzinom puža i sa velikim istrošenim motorima“, rekao je njemački general Hajnc Guderijan nakon što je bio zaustavljen na moskovskom terenu.

"Naravno da ruska armija po opremljenosti i spremnosti nije poput njemačke iz doba Drugog svjetskog rata, ali blato ostaje problem za svaku modernu vojsku. Štaviše, kao što je takođe pokazala prošlonedjeljna zasjeda tenkovske kolone izvan Kijeva, ni ruske snage ne mogu tako lako da se spuste niz te glavne puteve. Kako dolazi rasputica, to će samo dodatno usporiti rusko napredovanje", zaključio je Piter Suću.