Predsjednik Rusije Vladimir Putin obraća se u srijedu na sastanku sa članovima Vlade Rusije, koji se tiče najnovijih ekonomskih mjera.

Putin je na sastanku rekao da Zapad ima jasan cilj, a to je, prema njegovim riječima, da pogorša živote miliona ljudi u Rusiji i šire.

"Agresija Zapada je totalna i nije prikrivena. To je dugoročna strategija da se oslabi Rusija", rekao je Putin.

On je obraćajući se ljudima koji žive na Zapadu rekao da "tamo ljude uporno pokušavaju da ubijede da je Ruska Federacija kriva za negativan efekat sankcija".

"Ali je to sve zbog politike Zapada. Nema potrebe, kako se kaže, sa bolne glave prelaziti u zdravu, okrivljujući za sve našu zemlju. Želim da me čuju obični građani zapadnih država. Oni sada uporno pokušavaju da vas ubijede da su sve vaše poteškoće rezultat neke vrste neprijateljskog djelovanja Rusije koju morate da platite za borbu protiv mitske ruske prijetnje iz sopstvenog novčanika. Sve je to laž, ali istina je da su sadašnji problemi sa kojima se suočavaju milioni ljudi na Zapadu rezultat višegodišnjeg djelovanja vladajućih elita njihovih država, njihovih grešaka, kratkovidosti i ambicija", rekao je Putin.

Kako je istakao Putin, ruske oružane snage Rusije osujetile su planove Ukrajine za masovnu ofanzivu na Donbas, a potom i na Krim.

"Napominjem da se Ukrajina, podstaknuta Sjedinjenim Državama i nizom zapadnih zemalja, namjerno pripremala za vojni scenario. Krvavi masakr i etničko čišćenje u Donbasu. Masovni napadi na Donbas, a potom i na Krim, bili su samo pitanje vremena. A naše oružane snage su osujetile ove planove. U Kijevu se nisu pripremali samo za rat, već i za agresiju na Rusiju, na Donbas", rekao je Putin i dodao da pokušaji organizovanja terorističkog podzemlja i sabotiranja Rusije, pogotovo na Krimu nisu prestali.

Putin je rekao i da "zapadni pokrovitelji guraju Kijev u krvoproliće time što im šalju oružje i plaćenike".

"14. marta, kao što znate, izveden je raketni napad na centar Donjecka. Bio je to krvavi teroristički napad koji je odnio živote više od 20 ljudi. I takvo granatiranje traje posljednjih dana. Udaraju po trgovima neselektivno, sa fanatizmom i pomamom osuđenih. Poput fašista, koji su u posljednjim danima Trećeg rajha pokušali da što više nevinih žrtava povuku sa sobom u grob", rekao je Putin.

Predsjednik Rusije je rekao da trenutni događaji "podvlače liniju" ispod globalne dominacije Zapada.

"Rusija nikad neće biti ta koja će da živi poniženo i koju će sažaljevati. Pouzdano ćemo osigurati bezbjednost Rusije, našeg naroda i nikada nećemo dozvoliti da Ukrajina služi kao odskočna daska za agresivne akcije protiv naše zemlje", rekao je Putin.

Istakao je i da je Rusija spremna da pregovara o neutralnom statusu Ukrajine.

"Naša zemlja je učinila sve da organizuje i vodi ove pregovore, shvatajući da je neophodno iskoristiti svaku priliku da spasemo ljude i njihove živote", rekao je Putin, i dodao da je Ruska ekonomija u teškoj poziciji sad i da je poslovanje u toj zemlji suočeno sa nevjerovatnim pritiskom.

Podsjetimo, rat u Ukrajini počeo je 24. februara kada je po nalogu Vladimira Putina ruska vojska započela vojne operacije u Ukrajini.