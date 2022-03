Posmatrči kažu da je čak i elita Kremlja postavljena na čelo državnih medija u Rusiji bila potpuno iznenađena invazijom.

Ruska invazija na Ukrajinu nema naznaka da če se skoro okončati. Mnogi govore da je Vladimir Putin imao drugačiji plan na početku - da se sve završi za nekoliko dana. Ali zašto ga neko nije upozorio da takav scenario možda neće biti moguće ostvariti? S druge strane postavlja se i pitanje - da li je neko, sem samog Putina, i znao da će do ove invazije i doći.

Naime, posle nedavnog sastanka s ruskim ministrom Sergejem Lavrovom, ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba požalio se - do sporazuma nije ni moglo doći, jer ruski ministar „uopšte nema mandat da pregovara. Čini se da o tome u Rusiji odlučuju drugi ljudi". I mnogi analitičari se slažu da je ovo stvarno samo „Putinov rat" i da o gotovo svemu odlučuje sam, piše Dojče vele.

"Putinova uloga u donošenju odluka se promenila. Pre je bio nešto kao predsednik uprave 'Rusija d.d.' gde je slušao glavne deoničare, a sad je počeo da se ponaša kao car", procena je Nikolaja Petrova iz instituta Chatham House. Sve češće Putin donosi odluke potpuno sam, ne trudeći se oko kompromisa s ostalim važnim igračima u toj zemlji."

Da bi se shvatilo na koji način vlast u Kremlju funkcioniše i koga i da li Putin uopšte nekog i sluša potrebno je vratiti se u vreme na nekoliko sati pred početak invazije i postaviti krucijalno pitanje - ko je znao da će invazija početi?

U tom trenutku je Putin već javno objavio nezavisnost separatističkih pokrajina na istoku Ukrajine. Ali posmatrči kažu da je čak i elita Kremlja postavljena na čelo državnih medija u Rusiji bila potpuno iznenađena invazijom. Ali medijski posmatrači istakli su da je čak i kremaljsku elitu zaduženu za ruske državne medije iznenadila vest o invaziji, uključujući i one medije koji su direktno povezani sa predsedničkom administracijom, piše Dojče vele.

"Obično je naša propagandna mašina dobro pripremljena za sve velike događaje. Svakog četvrtka u Kremlju se okupljaju direktori naših državnih TV kanala i drugih velikih državnih medija i dobijaju uputstva kako da izveštavaju o ovom ili onom. Ali niko im nije objasnio da će biti rata u Ukrajini. Svi su mislili da se radi samo o priznanju Donbasa kao nezavisne države", rekao je Roman Dobrohotov, osnivač renomiranog istraživačkog medija Insajder.

Prema njegovim rečima stav državnih medija bio da će se ruske trupe stacionirane na ukrajinskoj granici uskoro vratiti kući, a priče o mogućem ratu su tretirane kao „lažna histerija zapada".

"Vladimir Putin, ministar odbrane i bezbednosne službe. Samo su oni znali", rekao je Dobrohotov za Dojče vele.

S tim se slaže i politički analitičar Nikolaj Petrov. On smatra da su među onima koji su definitivno znali za rat i takozvani "siloviki", pripadnici ruskih agencija za sprovođenje zakona, za koje se navodi da poslednjih godina dobijaju sve veći uticaj u zemlji.

Trebalo bi napomenuti da se u toj grupi nalaze ministar odbrane Sergej Šojgu i Valerij Gerasimov, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije. Podsećanja radi, krajem septembra Šojgu je sa Putinom otišao na izlet u sibirsku tajgu. Postoje pojedini izveštaji da je Putin upravo tada Šojgua obavestio o svojim planovima da zauzme Kijev.

Među imenima ljudi koji su mogli da znaju šta i kada Putin planira pojavljuju se i Aleksandar Bortnikov, šef Federalne službe bezbednosti (FSB), i Sergej Nariškin, šef Spoljne obaveštajne službe (SVR). Obojica su Putinom radili od 1970-ih. S druge strane, Petrov tvrdi da Bortnikov i Nariškin "ne deluju kao neko ko bi razvio bilo kakvu strategiju" kada je u pitanju invazija, piše Dojče vele.

Ako je krug ljudi sa kojima se Putin konsultuje mali, onda je broj ljudi koji lično razgovaraju sa ruskim liderom još manji. Poznato je da je Putin preduzeo ekstremne mere da se zaštiti od kovida. Od početka pandemije obično se na TV javlja iz svoje rezidencije u Novo-Ogarjevu u Moskovskoj oblasti koja je opremljena posebnim tunelom za dezinfekciju za posetioce. Analitičar Petrov je rekao da zbog ovih mera predostrožnosti većina onih koji se bave državnim poslovima razgovaraju sa njim putem video-linka, jer nemaju toliko često vremena za karantin, piše Dojče vele.

Prema pojedinim zapadnim bezbednosnim dlužbama tempo napredovanja invazije ruske vojske naizgled usporava. Ako je to tačno, to bi moglo značiti da bi oni iz Putinovog užeg kruga na kraju mogli da postanu meta njegovog besa, smatra Abas Galjamov, politički analitičar i bivši pisac govora ruskog predsednika.

"On definitivno želi da se reši čelnika Ministarstva odbrane, možda i FSB-a. Ljudi koji ga nisu upozorili da će ovo biti dug, krvav rat, a ne lak 'blickrig'. Ali on to neće uraditi sada, jer je u ratu. A kazniti, na primer, ministra odbrane ili načelnika Generalštaba značilo bi priznati neuspeh", rekao je Galajmov za Dojče vele.