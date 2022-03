Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da će nastaviti napade na "strane plaćenike".

Izvor: Privatna ahiva

Rusko ministarstvo odbrane je priznalo odgovornost za raketni napad na Međunarodni centar za očuvanje mira i bezbednost, vojnu bazu, u blizini Lavova u nedelju. U napadu na centre za obuku ukrajinskih trupa u Staričima i na poligon Javorov ubijeno je do 180 "stranih plaćenika", saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U njemu se navodi da se objekat u Javorovu koristi za skladištenje vojne opreme isporučene od stranih zemalja, navodi Rojters. Portparol je rekao da je ubijeno do 180 "stranih plaćenika" i da je uništena velika količina oružja.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da će nastaviti napade na "strane plaćenike", odnosno strane borce koji se pridružuju ukrajinskim snagama, prenose ruski mediji.

Ukrajinski zvaničnici su ranije saopštili da je u napadu poginulo 35 ljudi, a više od 130 je ranjeno.

Niko od Amerikanaca nije radio u centru za obuku u blizini ukrajinskog grada Lavova, koji je prema pisanju medija raketiran, izjavio je portparol Pentagona DŽon Kirbi.

"Tamo nije bilo američkih vojnika, uopšte, Amerikanci nisu radili u ovom objektu za obuku. Otišli smo, kao što znate, pre nekoliko nedelja", rekao je Kirbi.

Napad je doveo do toga da je Ukrajina obnovila pozive za zonu zabrane letova iznad zemlje, ali je portparol Pentagona Džon Kirbi ponovo jasno stavio do znanja da se to neće dogoditi.

"Ne bi imalo smisla da ovaj rat između dve nuklearne sile eskalira", rekao je on.