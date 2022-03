Izrael ima svoje interese u ratu.

Izvor: YouTube/Screenshot/Guardian News/Profimedia

Izrael je zauzeo prilično individualan stav o rusko-ukrajinskom sukobu. Vlada nije uvela nikakve sankcije protiv oligarha, niti je dala oružje ukrajinskim oružanim snagama kako je Vašington predložio da bi trebalo, preneo je Jerusalem post.

Izrael ima svoje interese u ratu: kampanju bombardovanja iranskih ciljeva u Siriji, na koje Rusija mora da zatvori oči, i tekući pregovori u Beču o sklapanju novog iranskog nuklearnog sporazuma, u kojem je Rusija ključni igrač.

Tako je premijer Naftali Benet pokušao da igra posrednika, leteći u Moskvu i Berlin na razgovore licem u lice sa Vladimirom Putinom i Olafom Šolcom, pored toga što je vodio telefonske razgovore sa usamo da "Moskva "krajinskim i ruskim liderima.

"To nije bio glatki proces" - izveštaji u Jerusalem Postu ovog vikenda sugerišu da je Benet rekao Zelenskom da se preda, i preneo je oštar citat iz ukrajinskog vladinog izvora koji sugeriše da je Benet bio ništa drugo do dečak kurir između dve strane. Izraelci su to ljutito odbacili, a možda i sa nekim opravdanjem, jer je predsednik Zelenski sada sugerisao da bi pregovori o posredovanju mogli da se održe u Jerusalimu, od svih mesta, preneo je list.

Izraelski pristup im nije doneo mnogo prijatelja iza kulisa, ali to neće biti važno ako im to uspe. "Uvedite gospodina Putina i gospodina Zelenskog u istu prostoriju i imate šansu za mir. Strategija gospodina Beneta, bez obzira na motivaciju, mogla bi da se isplati", navodi Jerusalem Post.