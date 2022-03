Sinoćni pad i eksplozija vojne bespilotne letelice u Zagrebu uznemirila je ljude, ali NATO i druge visoke zvaničnike u Evropi.

Izvor: YouTube/France 24/screenshot

Hrvatski premijer Andrej Plenković je, kako navodi agencija Hina, o padu bespilotne vojne letelice razgovarao sa ministrom unutarnjih poslova, ministrom obrane, potpredsednikom Vlade za nacionalnu sigurnost, predsednikom Republike, kao i gradonačelnikom Zagreba i mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

"Juče je pala bespilotna letelica vojnog karaktera koja je, prema saznanjima koje imamo, ruske proizvodnje, a u ovom trenutku ne znamo tačno je li bila u posedu ruske ili ukrajinske vojske", rekao je Plenković u izjavi za novinare u Parizu, gde učestvuje na neformalnom samitu Evropskog saveta vezanog za Ukrajinu, navodeći da je letelica u Hrvatsku došla iz pravca Mađarske, a u Mađarsku iz Rumunije.

Plenković je rekao da je dobro što nema povređenih i što nije pala na stambene objekte, navodeći da nadležne službe istražuju taj slučaj.

"Zašto se to dogodilo, je li neka greška, izgubljena kontrola, to u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću tvrditi, ali znamo da je letela nekoliko minuta iznad Hrvatske i srušila se u Zagrebu. Kontaktirali smo i ukrajinsku stranu da vidimo imaju li oni podatke o tome kako je ta letelica došla čak do Zagreba. U svakom slučaju svi će dati sve od sebe da se što pre utvrde razlozi dolaska i rušenja letelice u Zagrebu", naglasio je Plenković.

Pogledajte kako izgleda bespilotna letelica VR-2 Striž Tu 141: