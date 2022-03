Rusija je najavila da će od srijede da obezbedi humanitarne koridore iz pojedinih ukrajinskih gradova.

Izvor: Fonet/Markus Schreiber/AP

Međuresorni koordinacioni štab za humanitarno reagovanje saopštio je u utorak da će u srijedu od 10 sati po moskovskom vremenu Rusija proglasiti "režim tišine", kao i da je spremna da obezbijedi humanitarne koridore iz brojnih gradova Ukrajine, uključujući Kijev. Režim tišine podrazumijeva prekid vatre i oružanih sukoba kako bi se omogućila evakuacija stanovništva iz ratom pogođenih područja.

Kako se navodi u saopštenju koje prenosi TASS, ova odluka je donijeta uprkos teškim okolnostima za otvaranje humanitarnih koridora od Kijeva i susjednih gradova ka Rusiji od Černigova preko teritorije Bjelorusije do Gomelja sa naknadnim transportom ljudi avionima na jug Rusiju; od grada Sumi u dva pravca do Poltave i Belgoroda, zatim vazdušnim, željezničkim i drumskim prevozom do odabranih destinacija ili privremenih mjesta smještaja, u pravcu juga, u dogovoru sa ukrajinskom stranom.

Koridori će biti otvoreni od Harkova do Belgoroda, od Mariupolja u dva pravca ka teritoriji Rusije do Rostova na Donu preko Novoazovska i Taganroga, do Zaporožja.

Podsjetimo, sukobi u Ukrajini traju već 14 dana, a započeli su ulaskom ruskih trupa na teritoriju ove zemlje nakon naredbe Vladimira Putina. Kao odgovor na ovo, Zapadne zemlje uvele su oštre sankcije protiv Rusije, na koje je Rusija takođe odgovorila. Zarad pronalaženja rješenja za prestanak oružanih sukoba, predstavnici Moskve i Kijeva održali su tri runde mirovnih pregovora, a najavljeno je i održavanje četvrte runde pregovora.

