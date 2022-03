Tajvanski politički vrh upozorava da bi slab odgovor Zapada u situaciji sa Ukrajinom mogao da bude signal Pekingu za napad na ostrvo.

Kina u odnosu na Tajvan ne dozvoljava da se o njemu govori nikako drugačije osim kao o suverenom delu njene teritorije. To je još jednom potvrđeno u nedavnom obraćanju ministra spoljnih poslova Kine koji je istakao da se ne mogu podvlačiti paralele između Ukrajine i Rusije. On je naglasio da je ukrajinsko pitanje "spor između Rusije i Ukrajine" dok je Tajvan, ponovio je on dobro poznati stav, neotuđivi deo kineske teritorije. S druge strane zvaničnici na ostrvu su uplašeni da bi Kina mogla da se odluči za napad.

Naime, tajvanski ministar spoljnih poslova, navodi “Eurasiareview” upozorio je u ponedeljak da bi Kina mogla da napadne ostrvo ako Komunistička partija Kine oceni odgovor SAD na rusku invaziju Ukrajine kao “slab“.

“Verujem da kineski lideri posmatraju situaciju i pokušavaju da izvuku sopstvene zaključke. Opasnost se krije u tome što ako oni budu ubeđeni da je odgovor Zapada na rusku invaziju slab i da nema uticaja, on da to mogu da shvate kao pozitivan znak za invaziju na Tajvan“, rekao je on, a prenosi “Eurasiareview”.

Tajvanom, kojim je ranije vladala autoritarna vlada Kuomintanga osnovana padom dinastije Ćing 1911. i koji je prešao na demokratiju 1990-ih, nikada nije vladala KPK, niti je bio deo Narodne Republike Kine. Dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao međunarodne dobrovoljce da se pridruže oružanom otporu protiv Rusije, Tajvanac iz centralnog grada Tajčunga objavio je svoju ličnu kartu na Tviteru, rekavši da je spreman da ode u Ukrajinu i da se bori.

“Ponosan sam što sam Tajvanac i želim da branim demokratiju i slobodu zajedno sa našim saveznicima širom sveta“, napisao je čovek, koji je rekao da je bivši kaplar u tajvanskoj vojsci, prenosi “Eurasiareview”.

Plašio se smrti, ali je dodao: "Još uvek moram da radim ono što mislim da je ispravno."

Vu je rekao da njegovo ministarstvo pomno prati sledeći korak Kine, kao i situaciju u Ukrajini, za koju je rekao da su mnogi na Tajvanu smatrali da je “inspirativna“, prenosi “Eurasiareview”.

“Videći nesalomivu ukrajinsku vladu i ljude koji se neumorno bore, želim od srca da kažem da je narod Tajvana, koji se takođe suočava sa autoritarnim ugnjetavanjem, bio inspirisan. Kao i ja, oni govore ’mi smo Ukrajina‘”, rekao je Vu.

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji odbacio je u Pekingu paralele između Tajvana i Ukrajine.

“Prva stvar kod koje moramo da budemo jasni je da se pitanje Tajvana suštinski razlikuje od pitanja Ukrajine i da nema poređenja između njih. Tajvan je neotuđivi deo kineske teritorije, a pitanje Tajvana je u potpunosti kineska unutrašnja stvar“, rekao je Vang i dodao da je ukrajinsko pitanje “spor između Rusije i Ukrajine“, preneo je “Eurasiareview”.

Treba istaći da je nedavno Kina upozorila SAD da ne pokušavaju da izgrade ono što je nazvala pacifičkom verzijom NATO-a, i dodala da bezbednosni sporovi oko Tajvana i Ukrajine “uopšte nisu uporedivi“, prenosi “Gulfnews.”

Ministar spoljnih poslova Vang Ji rekao je na svom godišnjem brifingu u ponedeljak da je "pravi cilj“ američke indo-pacifičke strategije formiranje azijskog odgovora na Severnoatlantski savez. Kina je često optuživala SAD da pokušavaju da formiraju blokove kako bi suzbili svoj rast – primedba koja će verovatno privući veću pažnju nakon što je predsednik Vladimir Putin naveo slične pritužbe pre svoje invazije na Ukrajinu.

“Perverzne radnje su u suprotnosti sa zajedničkom težnjom regiona za mirom, razvojem, saradnjom i ishodima kod kojih su svi da dobitku. Tako nešto je osuđeno na propast”, rekao je Vang, preneo je “Gulfnews”.

Pritužbe o naporima SAD da ojačaju svoju mrežu saveza u Aziji bile su među nekoliko tačaka spora koje je Vang izneo na skoro dvosatnom brifingu na marginama Nacionalnog narodnog kongresa u Pekingu. Visoki diplomata je više puta aludirao na SAD kao izvor problema sa zemljama širom sveta i izdao neka od najistaknutijih upozorenja Kine protiv poziva na proširenje američkih veza sa Tajvanom.

“Ovo ne samo da bi gurnulo Tajvan u nesigurnu situaciju, već bi donelo i neizdržive posledice po američku stranu“, rekao je Vang i dodao da će se “Tajvan na kraju vratiti u zagrljaj domovini”, preneo je “Gulfnews.”

Napad Rusije na Ukrajinu potkopao je poverenje da će svetske sile biti u stanju da spreče da kriza na sličan način izbije oko Tajvana, ostrva kojim se demokratski upravlja, sa više od 23 miliona ljudi.