Stručnjaci navode da Putin razmatra "strategiju izlaska" iz konflikta sa Ukrajinom, pitanje je koju opciju će izabrati.

Izvor: Profimedia

Invazija Rusije na Ukrajinu ušla je u drugu nedelju, a Kremlj navodi da operacije mogu da budu obustavljene svakog časa ukoliko Ukrajina ispuni listu zahteva, koja uključuje priznanje Krima kao ruske teritorije i priznanje nezavisnosti Donjecke i Luganske narodne republike.

Mnogi se pitaju da li Putin razmatra "strategiju izlaska" iz konflikta sa Ukrajinom kao i koje su njegove opcije da okonča rat.

Prema mišljenju stručnjaka, ovo je trebalo da bude veoma brza i odlučna operacija koja je krenula loše jer je Putin "verovao da će Ukrajince zaplašiti demonstracijom sile".

Koje su Putinove opcije?

Kris Tak, stručnjak za sukobe i bezbednost sa Kraljevskog koledža u Londonu smatra da Putin sada ima tri opcije.

Prva je, kako kaže, eskalacija vojne akcije, koja uključuje potencijalnu upotrebu hemijskog ili nuklearnog oružja.

Tak kaže da su već postojali elementi eskalacije vojne akcije svojom sve većom upotrebom vatrene moći, ali misli da upotreba hemijskog ili nuklearnog oružja "nije na stolu".

"To je zato što se ruska invazija na Ukrajinu zasnivala na tvrdnji da su Rusi i Ukrajinci "jedan narod“. Putin još uvek pokušava da održi fikciju da je većina ukrajinskog stanovništva proruski nastrojena", kaže dr Tak.

On smatra da je Putinu problem "nivelisanje gradova".

"U Siriji je korišćeno hemijsko oružje jer je sirijska vlada u suštini odustala od bilo kakve ideje o rešavanju sukoba. To nije slučaj u Ukrajini. Ukrajinci moraju da budu u stanju da se pomire sa nekom vrstom političkog rešenja koje podrazumeva da Rusija dobije ono što želi. Ako krenete tim putem eskalacije, mislim da će to postati izuzetno teško. I naravno, tu su i šire međunarodne političke implikacije", ističe sagovornik Sky News-a.

Tak takođe kaže da, ako Rusija eskalira vojnu akciju ubistvom ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je navodno preživeo tri pokušaja ubistva od početka akcije, to bi moglo da deluje protiv njih, jer bi time ukrajinski otpor samo ojačao.

Izvor: Fonet/Markus Schreiber/AP

Opcija 2: "Plan Anakonda"

Tak kaže da Putin trenutno sprovodi strategiju "odlaganja" izvodeći metodične vojne operacije kako bi okružio ključne centre otpora i nada se da će ukrajinski moral podbaciti.

"To je neka vrsta strategije anakonde. Nastavljate da odugovlačite sukob, opkoljavate više gradova gde možete, vršite pritisak na te gradove, uzimate koliko možete. U suštini pokušavate da pokažete Ukrajincima da će im istrajnost u ratu doneti najgori ishod i da bi bilo bolje da se nagode pre nego kasnije. Mislim da je to put kojim trenutno ide", rekao je Tak i dodao da bi svet gledao kako se ovaj sukob nastavlja duži vremenski period.kaže on, misleći na vojni plan osmišljen u američkom građanskom ratu koji je uključivao blokade i koji je upoređen sa anakondom koja guši svoju žrtvu.

Opcija 3: Pregovaranje o mirovnom sporazumu

Tak kaže da je dogovoreni mirovni sporazum malo verovatan u ovoj fazi "jer se Putin tako snažno, u političkom smislu, vezao za uspeh ove operacije".

"Prihvatanje bilo čega manjeg od njegovih zahteva bio bi veliki udarac njegovom prestižu. Takođe bi za njega bio veliki psihološki udarac da prihvati manje od prilično potpune definicije uspeha koju je izneo", kaže dr Tak.

Priznanje Krima kao ruske teritorije i priznavanje Donjecka i Luganska kao nezavisnih teritorija bio bi "osnovni uslov za bilo kakvo rešenje" za Rusiju, dodaje on.

On kaže da dve strane trenutno pregovaraju, ali da ne misli da će od tih pregovora nešto značajno da se izrodi.

"Mislim da će iz ruske perspektive postojati uverenje da i dalje mogu da izvuku više iz ovoga ako nastave da se bore. Bar u ovoj fazi", kaže on.

Učešće Kine kao posrednika ograničeno

Tak veruje i da bi svaka potencijalna uloga koju bi Kina mogla da igra u pregovorima bila "izuzetno ograničena".

"Za Putina bi nagodba uz kinesko posredovanje, koja mu je dala znatno manje od onog zbog čega je ušao u ovaj sukob, izgledala kao poraz. To bi ga učinilo slabim. To bi učinilo da Rusija izgleda slabo", smatra Tak i dodaje da je ovo što se događa "Putinov rat".

Može li Rusija da povuče vojsku i prizna poraz?

Tak smatra da bi jedina mogućnost da Putin povuče vojska bila ta da se predsedniku Rusije predstavi da vojna situacija na terenu počinje da izgleda toliko loše da su troškovi mira manji od troškova daljeg ratovanja.

"Ako bi ruske snage u Ukrajini počele da izgledaju kao da će pretrpeti neku vrstu prilično sveobuhvatnog poraza onda bi to mogla biti situacija u kojoj će on verovatnije doći za pregovarački sto. Problem u takvoj situaciji: da li bi Ukrajinci želeli da pregovaraju o uslovima koje Rusi smatraju prihvatljivim? Ovo je uvek poteškoća. U suštini za mirovno rešenje potrebno je da obe strane veruju da se njihova situacija neće poboljšati u budućnosti ako nastave da se bore", kaže Tak.